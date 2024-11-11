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رياضة

عمرو مصيلحي يتحدث عن برنامجه الانتخابي وطموحاته لـ كرة السلة

عمرو مصيلحي، فيتو
عمرو مصيلحي، فيتو

انتخابات كرة السلة، تحدث عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة، عن استعداداته لخوض انتخابات الاتحاد المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وقال عمرو مصيلحي أن المنافسة ستكون قوية وصحية، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لمنافسه الدكتور مجدي أبوفريخة لما قدمه من جهود للعبة كرة السلة، وأن سنة الحياة هى التغيير والانتخابات تعتبر فرصة لتقديم رؤى جديدة وتطوير شامل للاتحاد.

وأوضح “مصيلحي”، أن الجميع سواء في قائمته أو قائمة الدكتور مجدي أبوفريخة، تسعى لما فيه مصلحة اللعبة في مصر، المنافسة ستكون شريفة والهدف من خلالها هو تقديم الأفضل لتطوير اللعبة ورفع مكانتها.

وقال “مصيلحي”: “نحن واثقون في فرصتنا ولكن النجاح يعتمد على ثقة أعضاء الجمعية العمومية في رؤيتنا وخططنا المستقبلية، نعمل بجد لإيصال رسالتنا وأهدافنا لأعضاء الجمعية ونؤمن أن القائمة لديها القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة للاتحاد وللعبة”.

وتابع: “مسيرتي كعضو ثم كنائب للرئيس أضافت لي الكثير من الخبرات والمعرفة بمتطلبات اللعبة وتحدياتها، أسعى بالفعل لتجديد الدماء وخلق مزيج بين الخبرة والشباب في مجلس الإدارة؛ ليكون لدينا فريق متوازن قادر على تحقيق طموحات كرة السلة المصرية”.

وأكمل “مصيلحي”: “أبرز الإنجازات التي تحققت في كرة السلة المصرية مؤخرا تشمل تحسين البنية التحتية للعبة، دعم الفئات العمرية الصغيرة، وتوسيع قاعدة ممارسة كرة السلة على، كما عمل الاتحاد على تطوير قدرات الكوادر التدريبية والتحكيمية، وحققنا نتائج جيدة على مستوى المنتخبات الوطنية كنت ولله الحمد لي يد في كل تلك الإنجازات”.

وتحدث مصيلحي عن الصعوبات قائلا: “أبرز الصعوبات كانت تتعلق بالتمويل وظروف جائحة كورونا التي أثرت على الأنشطة الرياضية، عملنا جاهدين على تجاوز تلك التحديات عبر تفعيل شراكات جديدة، واستغلال الموارد المتاحة بأقصى كفاءة، كذلك واجهنا تحديات في توفير أماكن مناسبة للتدريب والمباريات، ونجحنا في تحسين هذه النقاط بدعم من المؤسسات والجهات الراعية، ومازال في جعبتنا الكثير لتقديمه”.

وأوضح المرشح على رئاسة الاتحاد: “نسعى لجعل كرة السلة المصرية من أفضل ألعاب القارة الإفريقية، وأن تنافس المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية بقوة. نهدف إلى تطوير برامج تدريبية على أسس علمية، دعم الأكاديميات الرياضية، وتنمية مهارات الناشئين. لدينا خطة لتطوير البنية التحتية للأندية المحلية، وتوسيع قاعدة الجماهير بما يعزز شعبية اللعبة في مصر”.

ووجه مصيلحي رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلا: “رسالتي لأعضاء الجمعية العمومية هي أننا جميعًا نسعى لهدف واحد، وهو خدمة كرة السلة المصرية، ثقتكم تمثل لنا مسؤولية كبيرة، ونحن ملتزمون بتقديم الأفضل للعبة، نعدكم بجهود مكثفة وتفاني في العمل من أجل الارتقاء باللعبة، ونرجوا أن تكونوا شركاء معنا في تحقيق هذا الهدف وتطوير مستقبل كرة السلة في مصر”.

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