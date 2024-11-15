الجمعة 15 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

آبل تطرح الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل Silo

SILO، فيتو
SILO، فيتو

مسلسل SILO، طرحت منصة '+Apple TV، اليوم الجمعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسلها الناجح Silo، للمشاهدة حصريا عبر منصتها.

وكشفت تقارير صحفية، أن الموسم الثاني من مسلسل آبل Silo، قد لا يلتزم بالتسلسل الزمني للرواية المقتبس منها، أن المسلسل سيحمل تطورات ومفاجآت مختلفة عن الرواية.

كما ذكرت التقارير، أن الموسم الثاني من مسلسل Silo، سيشهد تطورا كبيرا لشخصيات العمل، كما سيكون لبعضهم، دور بارز مثل شخصية الممثل " ستيف زان".

From Silo. A wide shot of Rebecca Ferguson as Juliette Nichols wearing a white environmental suit, standing in a desolate area. The ground behind her is barren, and the sky is empty. She has her hands at her sides and walks forward tentatively.

تفاصيل مسلسل آبل SILO

وتدور أحداث مسلسل SILO، حول مجموعة من البشر يعيشون في صومعة عملاقة، تحت الأرض مع الكثير من القواعد، التي يعتقدون أنها من المفترض أن تعمل علي حمايتهم من العالم السام والمدمّر على سطح الأرض.

مسلسل SILO،   بطولة الممثلة ريبيكا فيرجسون، وهارييت والترو، وتشاينازا أوتشيو، وآفي ناش، فيما تولي مهمة السيناريو الكاتبة الشهيرة، إيمي جراهام،  والمسلسل من إخراج مورتن تيلدوم.

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