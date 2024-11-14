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أخبار مصر

رئيس جامعة حلوان: لدينا ثقة كاملة في وعي الطلاب وقدرتهم على خوض تجربة ديمقراطية حقيقية

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان، فيتو
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شهدت جامعة حلوان اليوم انطلاق فعاليات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي رائد أسرة "من أجل مصر"، إلى جانب منسقي الأسرة بمختلف كليات الجامعة.

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان وسط مشاركة طلابية واسعة 

بدأت المراسم بالتقاط صورة تذكارية جماعية، وشهد مسرح مجمع الفنون والثقافة تجمع الطلاب وبدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري حيث احتشد المسرح بطلاب أسرة من أجل مصر من جميع كليات الجامعة، قبل أن يتوجه الطلاب إلى كلياتهم لسحب وتقديم استمارات الترشح.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل ثقته الكاملة في وعي الطلاب وقدرتهم على خوض تجربة ديمقراطية حقيقية، مشددًا على أن انتخابات الاتحادات الطلابية تمثل قلعة للحرية والديمقراطية،  ودعا الطلاب إلى الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية الراسخة عبر مختلف الأجيال. 

وأوضح أن الجامعة شكلت لجنة مركزية لمتابعة سير الانتخابات بمراحلها المختلفة، ولجانًا فرعية بالكليات للإشراف وتذليل العقبات أمام الطلاب.

انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الانتخابات تنبع أهميتها من تكوين قيادات طلابية قادرة على تحمل المسئوليات، تكون قادرة على توصيل آراء الطلاب وممارسة أنشطة فعالة، وتدعم الترابط مع قيادات الجامعة من أجل خدمة الطلاب، حيث أن الاتحادات الطلابية تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وثقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة.

وأكد الدكتور قنديل على أن الانتخابات الطلابية ترسخ لدى الطلاب أسس الديمقراطية فى ظل ما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من إنجازات.

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من جانبه، أشاد الدكتور حسام رفاعي بمستوى الوعي المتميز لدى طلاب الجامعة وقدرتهم على تقديم أداء متميز، مؤكدًا أن الجامعة تشهد اليوم عرسًا ديمقراطيًا، أن الجامعة تقدم تجربة اجتماعية رائدة ورسالة إيجابية لمصر والعالم.

ودعا الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة من أجل مصر، الطلاب للمشاركة الفعالة في الانتخابات سواء بالترشح أو التصويت. كما حثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة خلال العام الدراسي لما لها من دور مهم في صقل شخصياتهم واكتساب المهارات اللازمة لمستقبلهم.

حيث تم فتح باب الترشح وتقديم الاستمارات اليوم، ويتم إعلان الكشوف المبدئية: الأحد، 17 نوفمبر 2024،  وتقديم الطعون: الإثنين، 18 نوفمبر 2024،  ثم فحص الطعون: الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 ويتم إعلان الكشوف النهائية: الأربعاء، 20 نوفمبر 2024، ثم تبدأ الدعاية الانتخابية: الخميس، 21 نوفمبر 2024، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج: الأحد، 24 نوفمبر 2024، وتنطلق انتخابات الإعادة: الإثنين، 25 نوفمبر 2024، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات: الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024.
ثم تنطلق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات: الأربعاء، 27 نوفمبر 2024، وانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة: الخميس، 28 نوفمبر 2024.


كما حددت الجامعة شروط الترشح، والتي تتضمن أن يكون الطالب مصري الجنسية، حسن السيرة والسلوك، وله نشاط طلابي موثق باستثناء طلاب السنة الأولى. يجب أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية، وألا يكون قد رسب في أكثر من مادتين في نظام الساعات المعتمدة، ولم تصدر ضده عقوبات تأديبية أو أحكام جنائية مخلة بالشرف، وأن لا ينتمي إلى أي تنظيمات غير قانونية.


وتقام العملية الانتخابية  تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

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جامعة حلوان انتخابات الاتحادات الطلابية الاتحادات الطلابية السيسي الدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر

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