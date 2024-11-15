مواجهة خالية من الضغوط.. مصر تلتقي كاب فيردي فى تصفيات أمم إفريقيا الليلة.. نيولوك فى اختيارات العميد للتشكيل.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب كاب فيردي اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في برايا عاصمة الرأس الأخضر.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة منتخب كاب فيردي اليوم الجمعة، على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا” في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

منتخب كاب فيردي، فيتو

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مباراته اليوم أمام كاب فيردي، في ظل العديد من الغيابات المؤثرة في تشكيلته الأساسية، التي اعتمد عليها العميد في جميع مباريات السابقة بتصفيات الكان، أبرزهم محمد صلاح قائد الفراعنة وأهم لاعبيه ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي وزيزو جناح الزمالك وعمر مرموش جناح فرانكفورت الألماني وتريزيجيه لاعب الريان القطري ورامي ربيعة مدافع الأهلي، بعدما قرر الجهاز الفني إعفاءهم من المشاركة أمام كاب فيردي عقب حسم التأهل رسميا للكان.

تشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كاب فيردي

وأمام هذه الغيابات بات حسام حسن مجبرا على إدخال الكثير من التعديلات على تشكيلة منتخب مصر في مباراة اليوم أمام كاب فيردي.. لذا من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - حمدي فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر- محمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - مصطفى محمد - مصطفى فتحي.