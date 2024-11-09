تأكيدا لفيتو، محمد صلاح على رأس المستبعدين من معسكر منتخب مصر

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة الفريق لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025

وشهدت قائمة منتخب مصر التي أختارها حسام حسن، استبعاد العديد من اللاعبين بهدف منحهم قسط من الراحة بعد ضمان التأهل رسميا لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

اللاعبون الذين قرر حسام حسن إعفاءهم من معسكر نوفمبر

وقرر حسام حسن إعفاء عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي قائد المنتخب الوطني.

وكانت فيتو أول من انفردت بقرار حسام حسن بإعفاء محمد صلاح من معسكر نوفمبر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا.

وخرج من قائمة منتخب مصر أيضا مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، بينما اكتفى حسام حسن بثلاثة محترفين هم حمدي فتحي ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش.

وخرج أحمد مصطفى زيزو من القائمة بسبب الإصابة وكذلك خالد صبحي مدافع المصري، وإمام عاشور وياسر ابراهيم ورامي ربيعة.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب مصر وهم:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

أحمد رمضان بيكهام

حسام عبد المجيد

حمدي فتحي

محمد أحمد ربيعه

محمد حمدي

احمد نبيل كوكا

احمد عيد

محمد شحاته

محمود صابر

عمر كمال

مروان عطية

محمود حسن تريزيجيه

نبيل عماد دونجا

ناصر ماهر

مصطفي فتحي

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمود عبد الحفيظ زلاكا

مصطفي محمد

أسامة فيصل

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.