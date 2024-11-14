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محافظات

بالشموع، استمرار الاحتفالات لليوم الخامس بدير مار جرجس بالرزيقات غرب الأقصر (صور)

أثناء الاحتفالات،
أثناء الاحتفالات، فيتو

شهد دير الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تواصل فعاليات الاحتفاليات لليوم الخامس على التوالى حيث يتوافد المئات من الأقباط على الدير للمشاركة في احتفالات الدير بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وذلك لتقديم النذور طلبًا من سريع الندهة البطل الروماني مار جرجس شفاعة صلاته وسرعة استجابته لطلباتهم.

 

دير مار جرجس بالرزيقات في أرمنت 

ويقول ميخائيل لمعي أحد أبناء الكنيسة، أنه يحرص الجميع كل عام في احتفالات دير مار جرجس الرزيقات على تقديم نذور للبطل الروماني مار جرجس، والتبرك من الأيقونة الخاصة به وطلب شفاعتها، موضحًا أن كثيرًا من الزوار الأقباط والمسلمين يأتون للاحتفال بمار جرجس، بديره بجبل الرزيقات بالأقصر، في ذكرى تكريس أول كنيسة باسمه بمدينة اللد بفلسطين، وتقديم النذور من الشموع والماشية.

ويتوافد العديد من المسلمين على مدار 7 أيام خلال شهر نوفمبر من كل عام، لمشاركة إخوتهم المسيحيين الاحتفال بمولد مار جرجس بديره العامر بجبل الرزيقات فى الأقصر، وإحياء ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس بمدينة اللد بفلسطين، كما يحرص المشاركون في احتفال دير مار جرجس بجبل الرزيقات، على أداء الصلوات والاستمتاع بالترانيم والكلمات الروحية، طوال فترة الاحتفال والتي تبدأ من 10 نوفمبر وتنتهي في 16 نوفمبر 2024.

وتعد دورة أيقونة الشهيد العظيم مارجرجس، من أهم المراسم التي يحرص عليها الأقباط خلال فترة الاحتفال، إذ يظهر الأساقفة والقساوسة والرهبان خلف الأيقونة مباشرة مصطفين في صفين، ويأتي من خلفهم الشمامسة، وتعلوا أصواتهم بالترانيم والتسابيح.

 

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