نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفالات دير مارجرجس (صور)

حرص الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، على مشاركة الأخوة المسيحيين احتفالاتهم بمناسبة دير مارجرجس، بجبل الرزيقات فى مدينة أرمنت غرب محافظة بالأقصر، نيابة عن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

دير مارجرجس بالرزيقات

وقام نائب محافظ الأقصر بزيارة للدير لتقديم التهنئة يرافقه وفد من القيادات التنفيذية والأمنية، على رأسهم اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

وكان فى استقبال نائب محافظ الأقصر وفد اللجنة الباباوية المشرفة على دير مارجرجس بالرزيقات، وعلى رأسهم نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على الدير ونيافة الأنبا بيمين مطران نقادة وقوص ونيافة الانبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، ونيافة الانبا يوساب الأسقف العام على الأقصر ومجمع دير الرهبان بالرزيقات، والعقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت وأعضاء مجلس النواب والعمد والمشايخ ورجال الأزهر والأوقاف.

روح المحبة والتعاون بين المصريين

ومن جانبه قال نائب محافظ الأقصر إن مثل هذة الاحتفالات تؤكد على روح المحبة والتعاون وتؤكد على أن الشعب المصري نسيج واحد، ناقلا تحيات محافظ الأقصر الذى حالت ظروف سفره دون الحضور لهذة المناسبة،ومؤكدا على دعم المحافظة لهذا الحدث الكبير.

يذكر أن الاحتفال بدير مارجرجس بجبل الرزيقات، يتوافد عليه أكثر من مليون زائر، ويبدأ سنويا فى العاشر من شهر نوفمبر ويستمر حتى يوم 16 نوفمبر من كل عام.

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