محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، الدكتور أحمد عبدالحميد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في مستهل زيارته لمحافظة الإسماعيلية للمرور على المنشآت الصحية المسجلة بالهيئة.

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور وائل الدرندلي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني لمحافظة الإسماعيلية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، الدكتورة كريستين مؤنس مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد الطحاوي مساعد رئيس الهيئة للمتابعة والاتصال السياسي.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

بداية اللقاء بين الجانبين

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الإسماعيلية برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أرض محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا على أهمية دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومراقبة معايير الجودة الوطنية والمعتمدة دوليًا، والتي تضمن التزام المنشآت الصحية بتطبيق متطلبات السلامة الوطنية وثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض.

عرض ومناقشة سبل التعاون

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين على أرض محافظة الإسماعيلية.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

ومن جانبه وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، ودعمه الدائم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعمل فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية.

تبادل الدروع بين الجانبين

وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تقديرًا لمجهوداته في القطاع الصحي.

كما قدم الدكتور أحمد عبدالحميد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، درع الهيئة لمحافظ الإسماعيلية، تقديرًا لدورة ومجهوداته في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.