مران الزمالك، تدريبات خاصة لـ شيكابالا.. وناصر منسي يتعافى من الإصابة

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله السعيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على هامش مران الأبيض الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا الدولي، استعدادًا لمباراة النصر الليبي الودية.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال لرفع معدلات اللياقة البدنية لهما.

فيما انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لخوض مباراة النصر الودية في اعتزال خالد حسين.

وكان ناصر منسي خاض تدريبات تأهيلية في المران الأخير الذي خاضه الفريق في القاهرة بسبب الإجهاد العضلي، قبل أن يشارك في مران اليوم بصورة طبيعية.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا بالتدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين لمباراة النصر الليبي الودية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم للقاء المرتقب أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

مباراة الزمالك والنصر الليبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.