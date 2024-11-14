الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم

مشجعون إسرائيليون،
مشجعون إسرائيليون، فيتو

تعهد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو بالحفاظ على سلامة مشجعي كرة القدم الإسرائيليين، وذلك قبل المباراة المقررة بين منتخبي إسرائيل وفرنسا في باريس اليوم الخميس.

وكان مشجعو نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي دخلوا في مواجهات عنيفة في أمستردام، مع مؤيدين للفلسطينيين، الخميس الماضي، بعد وصولهم لمشاهدة مباراة فريقهم وأياكس أمستردام.

ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين منذ ذلك الحين إلى توخي الحذر خلال الفعاليات التي تقام بالخارج، وتجنب الفعاليات الرياضية والثقافية التي تشارك فيها فرق أو فنانون إسرائيليون، وفقا لما ذكرته صحيفة ها آرتس الإسرائيلية.

وتعتزم فرنسا نشر 4 آلاف شرطي لتأمين المباراة، التي من المقرر أن يحضرها مشجعون إسرائيليون.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو لقناة "بي إف إم تي في"، الأربعاء: "سيكونون في أمان.. ادعوهم لحضور المباراة".

وقال الزعيم الشعبوي اليميني المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز، اليوم، إنه يجب سحب الجنسية من مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم بهولندا الذين تثبت إدانتهم بالاعتداء على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام، إذا كان ذلك ممكنًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو مشجعي كرة القدم الإسرائيليين منتخبي إسرائيل وفرنسا مشجعو نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي أمستردام أياكس أمستردام مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الفعاليات الرياضية مثيري الشغب

الأكثر قراءة

هنراعي الظروف الاجتماعية، إسكان النواب تكشف خطتها لحل أزمة الإيجار القديم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024

محافظ الدقهلية ينتقل إلى مستشفى المنزلة للاطمئنان على مصابي حادث أتوبيس المطرية (صور)

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو)

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور)

منوعات

المزيد

تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

7 فضائل لسورة الكهف، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads