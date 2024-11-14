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رياضة

منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة الرأس الأخضر (صور)

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب كاب فيردي، في اللقاء المرتقب بين الفريقين، غدا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

وخاض منتخب مصر الوطني مرانه الأخير تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، على الملعب الوطني بمدينة “برايا” عاصمة الرأس الأخضر 

بدأ المران بتدريبات الجري والإحماء ثم تدريبات ترفيهية بالكرة، وفقرة لتدريب اللاعبين على التسديد في وضعية الثبات والحركة 

وصول منتخب مصر لكاب فيردي بعد 10 ساعات بالطيران

وصلت فجر اليوم الخميس، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى كاب فيردي بعد رحلة طيران استغرقت 10 ساعات، وذلك لمواجهة كاب فيردي  في السادسة مساء غد الجمعة  في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا

واختار حسام حسن 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا هم: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعة - محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمد شحاتة - محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفي فتحي - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا- مصطفي محمد - أسامة فيصل.

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