صحة الشرقية تشارك بالبرنامج التدريبي عن المخاطروالأزمات

شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، في فعاليات البرنامج التدريبي للفرق الطبية بمحافظة الشرقية عن إدارة المخاطر، وإدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث الطبيعية، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان قطاع الطب العلاجي الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية

وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحضور الدكتور أشرف الأتربي مدير عام إدارة التعبئة الصحية، والدكتور إبراهيم الشيمي مدير فرق الإنتشار السريع.

وكذلك والدكتور أيمن شديد بالإدارة المركزية، أحمد سعيد مشرفي فرق الإنتشار السريع بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة، والدكتورة إيمان الأزرق مديرة إدارة التدريب، وعدد ٣١ متدرب من الأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والفنيين والخدمات المعاونة بالمنشآت الصحية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

واكد ذك المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بمحافظة الشرقية واذاف يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتورأحمد سعفان مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات،

الادارة المركزية للرعاية الحرجة

وكذا الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإشراف الدكتور محمد عادل الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة.

اهمية التدريب العملى على مجابهة الازمات

وأكد الدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة على أهمية التدريب العملي على مجابهة الأزمات والكوارث المحتملة، وزيادة الوعي لدى العاملين بالمنشآت الحكومية، والتأكد من جاهزية كافة الفرق والجهات المختصة للتعامل مع الأزمة،

الاشتراك بالبرنامج -فيتو

تطبيقا عمليا للارتقاء بمستوى العاملين

مضيفًا بأن هذه التدريبات تعد توضيحًا نظريًا وتطبيقًا عمليًا للإرتقاء بكفاءة العاملين بالقطاع الصحي، وتحسين قدرة الإدارات المعنية والمنوط بها مجابهة الأزمات والكوارث في التعامل أثناء المواقف الطارئة،

تطبيق الاجراءات للحفاظ على الارواح

وتطبيق والإجراءات التي تم تحديدها للحفاظ على الأرواح والسلامة العامة للمواطنين، استعدادًا لمجابهة أي أزمات محتملة، أو أحداث طارئة قد تواجه المنشآت الصحية، والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

البرنامح يستمر لمدة اسبوعين

مشيرا الى أن البرنامج التدريبي عن إدارة الأزمات والمخاطر يستمر لمدة أسبوعين، يتم خلالهم تنفيذ ٤ دورات تدريبية للعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، بواقع ٣١ متدرب لكل دورة والتي تعقد كل ثلاثة أيام،

مستشفى بلبيس المركزى

منها ٢ بقاعة مستشفى بلبيس المركزي، و٢ بقاعة ديوان عام المديرية، ويشمل البرنامج التدريبي بعض الموضوعات المتعلقة بكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمخاطر وإدارتها، والتعريف بها،

تاثير تلك المحاطر على الواقع العملى

وتأثير هذه المخاطر على الواقع العملي في المنشآت الصحية، مع تحديد وتقييم وترتيب الأولويات للمخاطر بغرض التقليل منها، وكيفية تجنب ذلك من خلال الإجراءات الوقائية، واستخدام أساليب إدارية مبتكرة وسريعة في التعامل معها.

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