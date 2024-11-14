شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

انطلقت فعاليات تدريب مراكز المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الشرقية بمراحلة المختلفة البراعم والناشئين والشباب والكبار فى رياضات "الجودو، التايكوندو، الملاكمة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، رفع الأثقال".

وكيل وزارة الشباب بالشرقية

وقال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إنه يتم تدريب المراكز فى نادى الحسينية الرياضي، وستاد جامعة الزقازيق ، ومجمع الإسكواش، ومركز شباب الزنكلون، ومركز شباب الزقازيق بحرى، والصالة المغطاة بالزقازيق وذلك بحضور الدكتور وائل فهمى مدير المشروع.

المتابعة المستمرة لمراكز المشروع

كما تتم المتابعة المستمرة لمراكز المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي لتشجيع اللاعبين وضرورة بذل المزيد من التدريب استعدادا للمشاركة فى كافة البطولات.

أحد المشروعات المبشرة بالمستقبل الأفضل

وقال عبدالعظيم إنه يعد المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفق توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

احدث الطرق العلمية لاكتشاف المواهب

كما يتم الكشف عن المواهب الرياضية بأحدث الطرق العلمية لاستكشاف المواهب منذ الصغر والعمل على تنمية مهاراتهم فى مختلف الرياضات، حيث أن المشروع بدأ يجنى ثماره من خلال ألقاب البطولات التى يحققها أعضاء المشروع الذين شاركوا مع المنتخبات الوطنية فى البطولات التى أقيمت مؤخرًا.

الدولة تسير بخطى ثابتة نحو صناعة الابطال

مع العلم أن الدولة المصرية أصبحت تسير بخطي ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أوليمبين قادرين علي المنافسة في دورات الألعاب الأولمبية.وتم زيارة المشرف الفني لمركز تنس الطاولة مرحلة البراعم حمدي فهمى العراقي لمركز تنس الطاولة بالصالة المغطاة بالزقازيق لمتابعة الحالة الفنية للاعبين بحضور الدكتور وائل فهمي مدير المشروع .

17 مركزا موزعين بالشرقية

وقال ان محافظة الشرقية من أكبر المحافظات التى بها عدد مراكز للمشروع مقسمين ٥ مراكز مرحلة الشباب ،و٧ مراكز مرحلة الناشئين، و٥ مراكز مرحلة البراعم بإجمالى ١٧ مركز موزعين داخل المحافظة بالكامل.

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسيد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى وكيل الوزارة رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة، ووائل فهمى مدير المشروع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ