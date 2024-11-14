دورة شمال إفريقيا، منتخب مصر يتأخر أمام المغرب بهدف في الشوط الأول

منتخب الشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الشباب مواليد 2005، أمام نظيره منتخب المغرب بتقدم الأخير بهدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

سجل هدف منتخب المغرب سعد الحداد في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب

وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تشكيلة الفريق لمواجهة المغرب والذي ضم كل من:

تشكيل منتخب الشباب أمام المغرب، فيتو

منتخب مصر للشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب

واختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى تدريباته أمس الأربعاء، بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس استعدادًا للقاء نظيره المغرب اليوم الخميس.

وشهد التدريب قوة وحماس وإصرار من احفاد الفراعنة الذين يتطلعون لتحقيق نتيجة طيبة فى مستهل مشوارهم بالتصفيات الإفريقية.

ميكالى المدرب البرازيلى القدير عقد جلسات تحفيزية مكثفة مع أحفاد الفراعنة على هامش محاضراته الفنية وطالبهم بالتركيز والالتزام الكامل بتعليماته.

منتخب الشباب المغربي تحت 20 سنة، فيتو

منتخب مصر يخوض وديتين أمام تنزانيا

واستعد منتخب مصر للشباب لدورة شمال إفريقيا، من خلال إقامة معسكر تدريبي بمدينة الإسماعيلية، تخلله مباراتين وديتين أمام منتخب تنزانيا، تعادل في المباراة الأولى سلبيًّا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة في المباراة الثانية.