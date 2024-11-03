الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميكالي يحفز ويحذر لاعبي منتخب الشباب قبل تصفيات أمم إفريقيا (صور)

تدريبات معسكر منتخب
تدريبات معسكر منتخب الشباب 2005، فيتو

منتخب الشباب، حرص البرازيلى ميكالى المدير الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم على تحفيز اللاعبين وتحذيرهم فى الوقت نفسه وذلك فى ثالث أيام المعسكر المفتوح الذى يؤدي فيه المنتخب تدريباته بملعب مشروع الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار تحضيراته المشاركة فى دورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة للشباب.

وشهد التدريب وليد العطار المدير التنفيذى فى إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة لتهيئة الاجواء الإيجابية للمنتخب قبل أيام من انطلاق التصفيات الإفريقية.

ميكالي يحفز لاعبي منتخب الشباب

وحفز ميكالى اللاعبين من خلال الإشادة بهم وبسرعة استجابتهم لتعليماته وتوجيهاته وقدرتهم على تنفيذها بشكل جيد بينما حذرهم من الثقة الزائدة أو التباطؤ فى تنفيذ الجمل الفنية والخططية التى يتم التدريب عليها لما لها من أهمية فى طبيعة المرحلة القادمة التى تشهد أول تحد لهذا الجيل.

موعد انطلاق تصفيات أمم إفريقيا للشباب

ويخوض منتخب الشباب دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 الى 26 نوفمبر الجاري مع منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

قائمة منتخب الشباب بمعسكر تصفيات أمم إفريقيا

وضمت قائمة اللاعبين الذين تدربوا اليوم كلا من: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وحازم جمال ومحمد المنشاوي فى حراس المرمي.. ومحمد إبراهيم ومحمد سمير ومهاب سامي ومحمود لبيب وعبد الله بوستانجي وأحمد عابدين وزياد خالد ومعتز محمد وأحمد وحيد ومحمد السيد وفارس خالد ومروان محمود ومهند محمد ومحمد عبد الله وأحمد شرف وحسام حسن ومحمد زعلوك عمر فتحي عموري وكاباكا وعمر خضر المحترف فى استون فيلا الانجليزي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 كأس الأمم الأفريقية القادمة للشباب ميكالي معسكر منتخب الشباب مواليد 2005

مواد متعلقة

منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

منتخب الشباب ينتظم في معسكر مفتوح بمشروع الهدف استعدادا للتصفيات الإفريقية

لاعب منتخب الشباب ينتظم في تدريبات الزمالك

معسكر منتخب الشباب يدخل مرحلة الانتقاء، وميكالي يستكشف الصفات الإرادية للاعبين

الأكثر قراءة

120 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجريًا

دجيش: محمد عادل لم يكن مؤهلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي لهذا السبب

الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة بشأن أمطار الشتاء على القاهرة (فيديو)

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

هشام حنفي: الأهلي كان ممكن يخسر بنتيجة كبيرة ضد سيراميكا وكولر أنقذ الموقف

اليوم أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب

ميكالي يحفز ويحذر لاعبي منتخب الشباب قبل تصفيات أمم إفريقيا (صور)

أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.11.3

منوعات

المزيد

بسبب صورة، طرد عضو كنيست من الخدمة العسكرية

آخر متحف لـ «لينين» في أوروبا يودع زواره إلى الأبد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads