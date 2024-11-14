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رياضة

منتخب الشباب يواجه المغرب اليوم في الجولة الافتتاحية بدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الخميس، نظيره منتخب المغرب، في الجولة الافتتاحية بدورة شمال إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا. 

منتخب مصر للشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب

واختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى تدريباته أمس الأربعاء، بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس استعدادًا للقاء نظيره المغرب اليوم الخميس.

وشهد التدريب قوة وحماس وإصرار من احفاد الفراعنة الذين يتطلعون لتحقيق نتيجة طيبة فى مستهل مشوارهم بالتصفيات الإفريقية.

ميكالى المدرب البرازيلى القدير عقد جلسات تحفيزية مكثفة مع أحفاد الفراعنة على هامش محاضراته الفنية وطالبهم بالتركيز والالتزام الكامل بتعليماته.

منتخب الشباب المغربي تحت 20 سنة، فيتو
منتخب الشباب المغربي تحت 20 سنة، فيتو

منتخب مصر يخوض وديتين أمام تنزانيا

واستعد منتخب مصر للشباب لدورة شمال إفريقيا، من خلال إقامة معسكر تدريبي بمدينة الإسماعيلية، تخلله مباراتين وديتين أمام منتخب تنزانيا، تعادل في المباراة الأولى سلبيًّا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة في المباراة الثانية.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره المغربي في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت 

موعد مباراة شباب ليبيا وتونس

ويسبق هذا اللقاء مواجهة أخرى بين الشقيقين ليبيا وتونس الساعة الخامسة مساء اليوم، وتشهد البطولة افتتاحًا بسيطًا تم التجهيز له بين اللجنة المنظمة والاتحادين المصري وشمال أفريقيا للظهور بشكل لائق.

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