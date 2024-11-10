منتخب الشباب يفوز في مباراته الودية أمام تنزانيا

منتخب الشباب، فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2005 على نظيره منتخب تنزانيا بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت بالإسماعيلية، في إطار تحضيراته لخوض منافسات دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

أهداف منتخب مصر أحرزها عمرو خالد بيبو وزعلوك وعمر خضر في الدقائق 17 و35 و41 وشهدت الدقيقة 45 إهدار تنزانيا ضربة جزاء اصطدمت بالقائمة.

تجربة مفيد لمنتخب مصر

قدم منتخب مصر تجربة مفيدة من جميع الوجوه وهى المباراة الودية الثانية والأخيرة فى فترة الإعداد المضغوطة التى وضعها ميكالى المدير الفني للفراعنة والذى تولى المهمة منذ ثلاثة أسابيع، شهد المباراة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ودينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وحرص وزير الشباب والرياضة على الحديث مع اللاعبين فى وجود الجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني والكابتن اسلام الشاطر مدير الكرة وباقي أفراد الجهاز المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطني وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الاحمال وجواو محلل الاداء ود.صلاح عاشور استشاري العلاج الطبيعي والتاهيل وخالد سرحان المترجم. وحث اللاعبين على الأداء الرجولى والتمسك بالروح القتالية التى يتميز بها الفراعنة..

جاءت أهداف المباراة فى الشوط الأول أحرزها عمرو خالد بيبو وزعلوك وعمر خضر فى الدقائق 17 و35 و41 وشهدت الدقيقة 45 إهدار تنزانيا ضربة جزاء اصطدمت بالقائم.. بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل ضم: عبد المنعم تامر فى حراسة المرمى، محمد ابراهيم وبوستنجي ومعتز محمد ومحمود لبيب فى خط الظهر وكاباكا وسليم طلب ومحمد السيد فى خط الوسط وعمرو خالد وعمر خضر وزعلوك فى الهجوم.

هاجم الفراعنة بضراوة ومن جملة رائعة تناقلها اللاعبون وسدد سليم طلب ارتدت من الحارس تابعها عمرو بيبو فى المرمى محرزا الهدف الأول فى الدقيقة 17، ثم شارك محمد سمير بدلا من محمد ابراهيم، وتوالت هجمات الفراعنة وقاد محمد السيد هجمة جنح بها يمينا وارسل عرضية حولها زعلوك فى المرمي محرزا الهدف الثاني فى الدقيقة 35 ومن جملة سريعة تبادل كاباكا الكرة مع عمر خضر وسدد خضر بيمينه قذيفة محرزا هدفا جميلا فى الدقيقة 41 وفى الدقيقة 45 احتسب الحكم ضربة جزاء اهدرها لاعب تنزانيا فى القائم، وفي الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني تغييرات عديدة بدأها بنزول عبد الرحمن خالد " فارس " بدلا من محمد السيد..وعمورى بدلا من زعلوك.. واحمد عابدين بدلا من بوستنجي، وبعد فترة شارك أحمد شرف بدلا من عمرو خالد ومروان محمود بدلا من سليم طلب..وسيف عصام بدلا من كاباكا، وواصل الجهاز الفني للمنتخب منح الفرصة لباقي اللاعبين بنزول حسام حسن بلا من خضر..وزياد خالد بدلا من لبيب..ومحمد حيد بدلا من معتز

ومهند محمد بدلا من محمد سمير.

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا

ويبدأ منتخب الشباب مواليد 2005 مباراته أمام تنزانيا بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب الشباب أمام تنزانيا، فيتو

منتخب مصر يتعادل مع تنزانيا سلبيًّا في الودية الأولى

وكانت الودية الأولى بين شباب مصر وتنزانيا، والتي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب الدفاع الجوي، إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب والمغرب بشمال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق أولى مباريات منتخب مصر للشباب أمام المغرب يوم 14 نوفمبر المقبل.

كما سيلعب في نفس اليوم ليبيا أمام تونس.

وتقام الجولة الثانية يوم 17 نوفمبر بلقاء تونس ضد المغرب، كما يلتقي منتخب مصر منافسه الجزائر.

وتشهد الجولة الثالثة يوم 20 من الشهر المقبل مواجهة بين منتخبي مصر وليبيا، كما يلتقي منتخبا الجزائر والمغرب.

وتقام الجولة الرابعة بمواجهتي تونس والجزائر وأيضًا المغرب ضد ليبيا يوم 23 نوفمبر المقبل.

وتنتهي منافسات البطولة يوم 26 نوفمبر المقبل بلقائي الجزائر وليبيا ومصر ضد تونس.

تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالي كلًّا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلى ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطني وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد ايهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.