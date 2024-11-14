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رياضة

منتخب الكويت يخسر من كوريا الجنوبية 3-1 في تصفيات كأس العالم

الكويت وكوريا الجنوبية،
الكويت وكوريا الجنوبية، فيتو

فاز منتخب كوريا الجنوبية على منتخب الكويت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد جابر الدولي بالجولة الخامسة لتصفيات المجموعة الثانية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تفاصيل مباراة الكويت ضد كوريا الجنوبية

وتجمد رصيد الكويت عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير للمجموعة الثانية في حين رفع المنتخب الكوري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة.

وفرض المنتخب الكوري سيطرته على أغلب فترات المباراة، في حين كان حضور أصحاب الأرض على فترات متباعدة في اللقاء.

واعتمد مدرب الكويت على توليفة أغلبها من الشاب في بداية المباراة للاستفادة من العامل البدني في مواجهة المنتخب الكويتي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، وسط قوة هجومية عول عليها المنتخب الكويتي منذ بداية اللقاء.

وعانى أصحاب الأرض المنتخب الكويتي، من حمى البداية في مواجهة الشمشون الكوري، وهو ما كلفه استقبال هدفين في الدقيقة العاشرة عن طريق اوه سيهون، وميونغ سون في الدقيقة الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تخلى المنتخب الكويتي عن حذره الدفاعي المبالغ فيه، وظهرت خطورة نوعية خصوصا مع نزول النشيط يوسف ماجد الذي حرك المياة الراكدة في صفوف الأزرق.

وشهدت الدقيقة 59 انطلاقة من ماجد من الجهة اليسرى، ليمرر لمحمد دحام داخل منطقة الجزاء ليسدد دحام بقوة في الشباك الكورية اول الاهداف،
وزاد الكويت من وجوده في المناطق الهجومية الكورية، إلا أن خبرة الكوريين عادت بالمباراة بهدف ثالث عن طريق اوه يونغ يو، وهو ما قضى على طموح الأزرق في المباراة، رغم محاولات مدرب الأزرق إنعاش الصفوف بعدد من التبديلات لاسيما يوسف ناصر، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح كوريا الجنوبية. 

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