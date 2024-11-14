تأييد حكم السجن المؤبد لسباك بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بتأييد حكم السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لسباك، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لسباك بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "حسن ج إ خ ح" 32 سنة - سباك، في القضية رقم 38152 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4005 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 12/25 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشار أمر الإحالة أنه احرز سلاح أبيض (كتر ) بدون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية، على النحو المبين بالتحقيقات.

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