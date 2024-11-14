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حوادث

جنايات القاهرة ترفض طلب دفاع سفاح التجمع بشأن طليقته

سفاح التجمع، فيتو
سفاح التجمع، فيتو

 استمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس إلى دفاع  سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات خلال نظر جلسة الاستئناف المقدم منه على حكم إعدامه.


وطالب دفاع المتهم بأن تصدر المحكمة أمرا بضبط وإحضار طليقة موكله لسماع شهادتها، ليقابل بالرفض من قبل هيئة المحكمة وترد عليها بأنه لا يصح ضبط الشاهدة. 


وقالت هيئة المحكمة إن طليقة المتهم في حال عدم مثولها لأمر الاستدعاء للشهادة سيتم توقيع غرامة عليها. 


وقررت محكمة مستأنف التجمع، تأجيل الاستئناف المقدم من سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه إلى جلسة 26 نوفمبر الجاري.

 

سفاح التجمع يستأنف على حكم إعدامه 
 وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على "تيك توك" يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.
وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها، وكان من بينهن رحمة 19 عامًا، إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.


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