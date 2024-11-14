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رئيس جامعة بنها يتابع انطلاق فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

 تابع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بدء انطلاق فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة  للعام الدراسي 2024/2025.

جاء بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، من أمام مقر كلية الآداب بمشاركة وتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر.

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انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها 

 وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن كليات الجامعة قد أنهت استعداداتها لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير الانتخابات بمراحلها المختلفة، ولجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات التى تواجه الطلاب.

وحث "الجيزاوي" الطلاب على المشاركة فى الانتخابات الطلابية حيث أنها تساهم في تكوين شخصيتهم، لافتا إلي حرص الجامعة علي أن تجري الانتخابات في حيادية كاملة.

من ناحية أخرى التقط رئيس الجامعة صورة تذكارية مع الطلاب، وتم إذاعة فيلم تسجيلى عن تاريخ نشأة الاتحادات الطلابية داخل قاعة الاحتفالات الكبرى.

يذكر أنه تم فتح باب الترشح اليوم الخميس 14 نوفمبر، ويتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

كما ستقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024م.

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