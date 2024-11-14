الخميس 14 نوفمبر 2024
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رياضة

دعم دبلوماسي لبعثة الزمالك في ليبيا قبل مواجهة النصر

مران الزمالك
مران الزمالك

حرص سعيد الشرقاوي الملحق الإداري بالقنصلية المصرية في ليبيا على التواجد بملعب شهداء بنينا ، لحضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الخميس، استعدادًا لخوض مباراة النصر الليبي الودية.

جاء حضور سعيد الشرقاوي للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة فريق الزمالك في ليبيا، وحرص على عقد جلسة مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة للاطمئنان على كافة الأمور والترتيبات الخاصة بالفريق.

 

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا بالتدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين لمباراة النصر الليبي الودية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم للقاء المرتقب أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

مباراة الزمالك والنصر الليبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

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