تصفيات أمم أفريقيا، حمزة المثلوثي احتياطيا في تشكيل تونس أمام مدغشقر

أعلن قيس اليعقوبي المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل نسور قرطاج لمباراة مدغشقر المقرر لها مساء اليوم الخميس على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تشكيل تونس أمام مدغشقر

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتنطلق مباراة تونس أمام مدغشقر، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت تونس.

القناة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر

وتذاع أحداث المباراة بين تونس ونظيرتها مدغشقر عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتقام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 من مرحلة واحدة بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل منها المتصدر والوصيف.

ترتيب مجموعة تونس

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات جزر القمر وجامبيا ومدغشقر برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب جزر القمر الثاني، ونقطتين عن جامبيا الثالثة.

بينما يحتل منتخب مدغشقر المركز الأخير برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وتلقي الهزيمة في مباراتين أيضًا دون تحقيق أي انتصارات.

واستبعد قيس اليعقوبي عدة أسماء بارزة من قائمة النسور لمباراتي مدغشقر وجامبيا في مقدمتهم سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك ويوسف المساكني وفرجاني ساسي.