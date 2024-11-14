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رئيس جامعة بنها: إطلاق مبادرة الباحث الصغير لتنمية البحث العلمي

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  اجتماعًا مع المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال.
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.

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وقال الدكتور ناصر الجيزاوي: إن المجلس ناقش عدد من التقارير المقدمة من مديري المراكز والوحدات الهادفة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها، مشيرًا إلى  المجلس وافق على إطلاق مبادرة من المعمل الي السوق للاستثمار في مخرجات البحث العلمي للإنتاج الفكري لهيئة التدريس والباحثين بالجامعة كما تم إطلاق مبادرة الباحث الصغير لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وتكليف مطوري البوابة الإلكترونية بإنشاء تطبيق  الكترونى لإيداع استمارات فحص براءات اختراع وملئ الاستمارة الكترونيا.
كما وافق المجلس على احتضان ٥ شركات ناشئة من خلال حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية والممولة من خلال برنامج انطلاق بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق حساب البحوث بالجامعة ليصبح عدد الشركات الناشئة التي تحتضنها الحاضنة الي ٨ شركات ناشئة.
ومن ناحية أخرى وجه " الجيزاوي " بضرورة ترجمة أنشطة ريادة الأعمال والابتكار لنماذج أولية ومنتجات تدعم شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها وجاري الانتهاء من تأسيسها.
يذكر أن مجلس الابتكار يهدف إلي تعزيز ثقافة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، وتعزيز التعليم والتدريب، وتشجيع البحث والتطوير، وبناء الشراكات وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلي تقديم الدعم للمشاريع الناجحة، ومراجعة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال.
كما يهدف الى التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وزيادة عدد براءات الاختراع والمشاريع الناشئة بالجامعة، وتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وتعزيز مشاركة الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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