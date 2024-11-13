محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمكتبة مصر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية وبالتعاون مع الجهات الشريكة إتخذت خطوات جاده لمواجهة الزيادة السكانية

تنفيذ لقاءات توعوية بمخلف المراكز

وذلك من خلال تنفيذ لقاءات توعوية وتنظيم مؤتمرات وندوات بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى والتوابع للوصول إلى الفئات العريضة من المواطنين للتوعية بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار إجتماعية وإقتصادية سلبية على المجتمع.

اللواء عبدالغفار الديب سكرتير عام المحافظة

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الإقليمي للسكان في حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة الصحة والدكتورة عايدة عطية وباقى أعضاء الجهاز التنفيذى وبمحافظة الشرقية

أوضح محافظ الشرقية أن الزيادة السكانية تمثل قضية أمن قومي وتتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة لتنفيذ الخطط الموضوعة، لتحقيق الأهداف المقررة للحد منها تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة

التنسيق بين الجهات الشريكة

ثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والتنسيق بين الجهات الشريكة من صحة وتربية وتعليم وعمل وشباب ورياضة وأوقاف وهيئة تعليم الكبار والهيئة العامة للتأمين الصحي والكنيسة والمجلس القومي للمرأة على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذي كان له عظيم الأثر في خفض معدلات المواليد وتغيير الفكر والثقافة الخاصة بتكرار الإنجاب والتصدي للزيادة السكانية.

اهمية دور الرائدات الريفيات

أكد محافظ الشرقية على أهمية دور الرائدات الريفيات في توعية المواطنين بمخاطر الزواج المبكر ومخاطر الزيادة السكانية مطالبًا الأهل بتيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور والذي يسبب عبئًا كبيرًا علي معظم الأزواج

تحسين الخصائص السكانية للمحافظة

مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة بما يتيح التصدي بشكل أكبر للزيادة السكانية والتغلب عليها.

فيديو يوضح مخاطر الزواج المبكر

كما تم تم عرض فيديو قصير مقدم من مديرية التربية والتعليم لتوضيح مخاطر الزواج المبكر، بجانب عرض فيلم قصير من إعداد مديرية الشباب والرياضة بعنوان ( فاطنة) يسرد مشكلات الزواج المبكر ومخاطر حرمان الأطفال من حقهم في التعليم.

الحد من النمو السكانى

ومن جانبها أشادت نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان بمعدلات أداء محافظة الشرقية في مواجهة الزيادة السكانية وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للسكان وبرامج التوعية بالصحة الإنجابية، وكذلك تنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة تنفيذًا لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

حصول كافة الأطفال علي حقوقهم

وأضافت نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تساهم في حصول كافة الأطفال بالمجتمع على جميع حقوهم من الرعاية والتعليم والصحة وغيرها وتساهم في القضاء على مشاكل سوء التغذية والتقزم وخاصة بطلاب المدارس والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالإنسان والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة له ,

تحقيق التنمية المستدامة

مشيرة إلى أن القضية السكانية تُعد أحد أهم القضايا التي توليها الدولة إهتمامًا من نوع خاص وتسعى لتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات المشاركة من أجل العمل على حلها وتحقيق التنمية المستدامة بهدف تقليل عدد المواليد وتحسين الخصائص السكانية بما يتيح التصدي بشكل أكبر للزيادة السكانية والتغلب عليها.

تنفيذ الخطة الاستراتيجية

و إستعرضت نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنميه الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان مقارنة بين معدلات إنجاز محافظة الشرقية في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية لعامي 2021 و2023 م والتي أظهرت أن هناك نسبة تحسن كبيرة وتقدم ملحوظ في تنفيذ الخطة

زواج الأقارب والرعاية الصحية

وخاصة فيما يخص معدلات الإنجاب وزواج الأقارب والرعاية الصحية وخدمات الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والمشورة بمراكز تقديم الخدمات الصحية وصولًا لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

مكتبة مصر العامة بالزقازيق

كما قام محافظ الشرقية ونائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنميه الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان بتفقد معرض المشغولات اليدوية والذي أقيم بمشاركة مكتبة مصر العامة والمجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعيات الأهلية وفرع ثقافة الشرقية

أعمال فنية يدوية

والذي يضم أعمالًا فنية يدوية تعكس أصالة وجودة المنتج المصري وتُعد نواه لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقا ًجديدة لتسويق منتجاتهم المختلفة مشيدين بجودة المنتجات والتي تعبر عن أصالة الريف الشرقاوي.