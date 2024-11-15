15 محترفا فشلوا مع الزمالك في آخر 10 سنوات.. سامسون آخرهم وبو طيب وأتشيمبونج أشهرهم.. وزكريا الوردي سبب خسارة الأبيض للسوبر المصري 2023

ما زال فشل اللاعبين المحترفين مع نادي الزمالك صداعا في رأس مجالس إدارات الأبيض خلال آخر 10 سنوات.

ومن المفترض أن يقدم محترفو الزمالك الإضافة الفنية داخل الملعب إلا أنهم ظلوا حبساء الدكة أو زائرين مستمرين للمستشفيات أو أسلحة فاسدة لا يرتقي مستواهم للقلعة البيضاء.

وكانت آخر الصفقات الفاشلة في الزمالك هو المهاجم البنيني سامسون أكينيولا ، الذي انضم للزمالك في الميركاتو الصيفي لموسم 2022-2023 قادما من نادي كاراكاس الفنزويلي.

وفشل سامسون أكينيولا في إثبات قدراته مع الزمالك وظل حبيس الدكة وشارك إجماليا في 37 مباراة ساهم خلالها بـ 6 أهداف بواقع تسجيل 5 وصناعة هدف وحيد.

وأعدت فيتو ملفا بـ أبرز المحترفين الذين فشلوا مع الزمالك خلال اخر 10 سنوات والذي وصل عددهم لـ 15 بخلاف سامسون أكينيولا.

الموريتاني دومينيك دا سيلفا

بينما انتقل إلى نادى الزمالك موسم 2013 بعد رحيله عن الغريم التقليدي النادي الأهلي.

ولكن لم يقدم دومينيك الإضافة في خط هجوم الزمالك ولعب للفريق 6 أشهر فقط وتمكن من إحراز 3 أهداف فى 10 مباريات مشاركة.

الزامبي إيمانويل مايوكا

انتقل المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا إلى نادي الزمالك مطلع عام 2016 قادما من ميتز الفرنسى، في صفقة انتقال حر.

بدأ مايكوا بداية قوية مع الزمالك تحت قيادة أحمد حسام ميدو إلا أن بعد رحيل العالمي تدهور مستوى اللاعب بالإضافة لتعرضه للإصابات ثم زيادة وزنه.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور حينها فسخ عقد مايوكا مع تسوية مستحقاته، ليرحل اللاعب بعدما كبد خزينة النادى مبالغ طائلة، ولم يشارك إلا فى دقائق معدودة ولم يسجل سوى سبعة أهداف فقط بالقميص الأبيض.

الغاني أتشيمبونج

انضم الغاني بنيامين أتشيموبنج لصفوف نادي الزمالك قادما من نادي الداخلية عام 2017.

وتألق اللاعب مع الداخلية ليلفت أنظار الزمالك إلا أنه لم يقدم مردودا مع النادي الملكي.

وشارك اللاعب في 6 مباريات مع الزمالك سجل خلالها هدفين فقط وظل حبيس الدكة في المباريات المتبقية بالإضافة لإصاباته العضلية المستمرة.

ولم يكتفي أتشيمبونج بفشله مع الزمالك إلا أنه تسبب في وقف قيد الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة قبل أن يعلن الزمالك عام 2024 عن سداد كافة مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق والتى وصلت إلى 172 ألف دولار.

أتشيمبونج

الغاني نانا بوكو

انضم الغاني نانا بوكو لصفوف الزمالك في يناير 2018 قادما من نادي مصر المقاصة.

حيث نجح مسئولو الزمالك فى إبرام صفقة تبادلية مع مصر المقاصة، ليحصل الفريق الأبيض على خدمات الغانى نانا بوكو، وعماد فتحى، مقابل انتقال صلاح عاشور وأحمد مجدى ومحمد رمضان لصفوف الفريق الفيومي.

وكان انضمام نانا بوكو بناء على طلب الراحل إيهاب جلال مدرب الزمالك حينها.

ولم يستمر نانا بوكو في الزمالك إلا 6 أشهر فقط وشارك مع الفريق في 7 مباريات فقط سجل خلالها هدفا يتيما.

السوريان مؤيد العجان علاء الشبلي

ضم الزمالك لاعبان سوريان في عام 2018 وهما مؤيد العجان وعلاء الشبلي.

وضم الزمالك علاء الشبلي الظهير الأيمن لفريق النفط العراقى ومنتخب سوريا فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

فيما نجح نادى الزمالك فى الحصول على خدمات مؤيد العجان على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

ولم يستمر الثنائي مع الزمالك طويلا وتم فسخ عقدهما بالتراضي نظرا لعدم الاقتناع الفني رغم تقديم العجان مستويات مقبولة.

وشارك العجان في 16 مباراة مع الزمالك سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.

المغربي محمد أوناجم

انضم أوناجم لصفوف الزمالك قادما من فريق الوداد المغربي.

ورغم تألق مواطنه أشرف بن شرقي مع الزمالك إلا أن أوناجم لم يثبت حضوره أساسيا مع الزمالك وتألق على فترات متفاوتة.

وحصد الجناح المغربي محمد أوناجم مع نادي الزمالك 5 بطولات بين محلية وإفريقية على مدار الـ3 مواسم التي قضاها بقميص الفارس الأبيض، من بينهم 6 أشهر قضاها معارًا في صفوف الوداد المغربي.

وحقق محمد أوناجم مع نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز، بطولتي كأس مصر، وكأس سوبر مصري إضافة إلى بطولة السوبر الإفريقي.

وبشكل إجمالي، شارك محمد أوناجم مع الزمالك في 64 مباراة بمختلف البطولات على مدار موسمين ونصف، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى (مع احتساب ركلات الجزاء التي حصل عليها وتم ترجمتها لأهداف).

المغربي خالد بو طيب

انضم المغربي خالد بوطيب للزمالك خلال الفترة في يناير 2019 قادما من مالاتيا سبور التركي، في صفقة تكلفت وقتها مليون ونصف المليون يورو.

ورحل بو طيب عن الزمالك في يناير 2020، ولم يقدم المردود المتوقع بعدما انضم قادما للفريق الأبيض تعويضا لرحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو للوحدة السعودي.

ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى رفع الزمالك المستوى الفني في خط الهجوم برحيل كاسونجو وضم بو طيب الذي سجل هدفا في كأس العالم 2018 بشباك إسبانيا.

وأثارت الصفقة جدلا واسعا، خاصة أن بوطيب تخطى 30 عاما، وقتها بخلاف أنه لم يلعب من قبل في أجواء قارة أفريقيا، كما أنه لم يسبق له الانتقال بهذه القيمة من قبل، بل كانت أغلب انتقالاته بين الأندية الفرنسية مجانية.

وبعد انضمام خالد بوطيب للزمالك لم يقدم اللاعب المغربي المستوى المنتظر وهو ما أثار الانتقادات في وجه اللاعب المغربي.

وسجل بوطيب وقتها 5 أهداف فقط وصنع هدفين لزملائه خلال 24 مباراة شارك بها بواقع 1536 دقيقة مع الزمالك في جميع البطولات.

ورحل بو طيب عن الزمالك في يناير 2020 ولكن لم تنتهي القصة عند ذلك حيث اشتكى اللاعب الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم ليتقرر وقف قيد الأبيض حتى دفع 2.4 مليون يورو.

خالد بو طيب

المغربي حميد أحداد

انضم المغربي حميد أحداد لصفوف الزمالك قادما من فريق الدفاع الحسني الجديدي لمدة 4 سنوات.

لم يشارك حميد أحداد بصفة أساسية مع الزمالك وظل حبيس الدكة في ولايتين داخل ميت عقبة.

الإيفواري رزاق سيسيه

نجح الزمالك في ضم الإيفواري رزاق سيسيه قادما من نادي إف سي موانا الإيفواري.

وكان رزاق سيسيه معارا لـ فريق أسوان إلا أنه بعد لفت الأنظار قرر الزمالك ضم اللاعب من فريقه الأصلي ودفع الشرط الجزائي المقدر بـ 100 ألف دولار، وحصل على الاستغناء الخاص به بشكل رسمي.

ولعب رزاق سيسيه مع الزمالك في 19 مباراة لم تشهد نجاحه بعد صناعته لهدف وحيد وغيابه عن زيارة شباك المنافسين.

المغربي زكريا الوردي

انضم زكريا الوردي للزمالك في صفقة انتقال حر لم تكلف خزينة الزمالك أموالا بعد انتهاء عقده مع الرجاء المغربي.

وفي ظروف غامضة أعلن الزمالك رحيل اللاعب بعد أشهر قليلة داخل جدران ميت عقبة بناء على طلب اللاعب.

وكان اللاعب أحد أسباب خسارة الزمالك لقب السوبر المصري أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي ليتعرض لهجوم حاد من الجماهير ويطلب الرحيل عن صفوف الأبيض لتأثره نفسيا من الانتقادات.

وقرر الزمالك برئاسة مرتضى منصور حينها فسخ عقد اللاعب بالتراضي.

وشارك زكريا الوردي مع الزمالك في 6 مباريات فقط بواقع 3 مباريات في الدوري المصري، ومبارتين في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

إجمالي الدقائق التي شارك بها الوردي مع الفارس الأبيض حوالي 315، ولم يسجل أو يصنع أهدافا مع الفريق، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

وانتقل زكريا الوردي الى صفوف الرجاء في صفقة انتقال مجانية يناير 2023 بعد قضاء فترة قصيرة في صفوف نادي الزمالك لم يقدم له ما يشفع من البقاء بين صفوف الفارس الأبيض.

المغربي أحمد بلحاج

انضم المغربي أحمد بلحاج لصفوف نادي الزمالك في الانتقالات الشتوية قبل الماضية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع وجود بند تفعيل الشراء قادما من أسوان ولكن اللاعب لم يقنع أوسوريو مدرب الزمالك في ذلك الوقت.

ولم يشارك بلحاج كثيرا مع أوسوريو ليقرر الزمالك عودة اللاعب لـ أسوان وعدم تفعيل بند أحقية الشراء.

وخاض أحمد بلحاج 10 مباريات مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 409 دقيقة، ساهم خلالها بـ 4 أهداف حيث سجل هدفا وصنع 3 أهداف.

ووفقا للأرقام فإن أحمد بلحاج يساهم بهدف مع الزمالك كل 102 دقيقة تقريبا.

بلحاج

الأوغندي ترافيس موتيابا

في سياسة جديدة ضم الزمالك اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا مواليد 2005 ليكون استثمارا داخل القلعة البيضاء.

واستمر موتيابا 6 أشهر داخل الزمالك فقط ليعلن الابيض رحيله بناء على رأي فني من جوميز مدرب الزمالك.

وخاض ترافيس موتيابا 11 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 9 مباريات في الدوري ومباراتين في الكونفدرالية.

وجاء مجموع دقائق لعب موتيابا مع الزمالك 412 دقائق ولم يسجل أو يصنع أهدافا مع الفريق.

موتيابا

الفلسطيني ياسر حمد

انضم الفلسطيني ياسر حمد لصفوف الزمالك في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نورث إيستد يونايتد الهندي.

لم يقنع ياسر حمد المدرب جوميز حيث شارك في دقائق معدودة على مباراتين فقط مع الزمالك ليتفق مع الإدارة ويرحل بالتراضي.

السنغالي إبراهيما نداي

انضم السنغايل إبراهيما نداي لصفوف الزمالك في صيف موسم 2022 قادما من لوزيرن السويسري.

مشوار إبراهيما نداي مع الزمالك لم يشهد الأرقام الكبيرة، حيث شارك في 52 مباراة بجميع البطولات، وسجل 10 أهداف وصنع 5، وهي أرقام ضعيف للغاية للاعب أجنبي بخلاف المستوى الفني السيئ الذي كان يقدمه.