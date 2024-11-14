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رياضة

تصفيات كأس العالم، شوط أول سلبي بين العراق والأردن

منتخب العراق
منتخب العراق

العراق والأردن، تعادل منتخب العراق مع نظيره منتخب الأردن سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد البصرة في إطار منافسات الجولة الخامسة تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 القادم.

تشكيل العراق أمام الأردن

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تشكيل الأردن أمام العراق

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ويرغب المنتخب العراقي في حصد 3 نقاط آخرين لاستعادة صدارة جدول ترتيب المجموعة، عقب الانتصار على عمان ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، ثم تعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام الكويت بالجولة الثانية، وتغلب على فلسطين بهدف نظيف، وأخيرًا هزيمة أمام كوريا الجنوبية.

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وعلى الجانب الآخر، فرض المنتخب الكويتي التعادل على مضيفه الأردني بنتيجة 1-1، قبل تفوق النشامى على فلسطين بثلاثية مقابل هدف، ثم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، بينما في الختام اكتساح المنتخب الأردني نظيره العماني برباعية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب العراق ضد الأردن


ويمكنكم متابعة ومشاهدة مباراة منتخب العراق ضد الأردن مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالأخص قناة beIN SPORTS HD 4 بالإضافة إلى شاشة شبكة قنوات الكأس القطرية المشفرة أيضًا، وبالأخص قناة Alkass Six HD.

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