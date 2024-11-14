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رياضة

منتخب الكويت في مواجهة مصيرية أمام كوريا الجنوبية بتصفيات آسيا اليوم

منتخب الكويت،فيتو
منتخب الكويت،فيتو

يستضيف المنتخب الكويتي نظيره الكوري الجنوبي على ملعب جابر الأحمد الدولي، اليوم الخميس، ضمن  الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.


مباراة الكويت ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026


ويسعى منتخب الكويت إلى تحقيق الفوز الأول له بالتصفيات وهو بأمس الحاجة إلى الثلاث نقاط، للهروب من دائرة الخطر والصعود للمرحلة المقبلة، حيث يحتل الموج الأزرق المركز الخامس في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026، برصيد 3 نقاط من أصل 4 مواجهات بواقع 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

ويتربع منتخب كوريا الجنوبية على عرش صدارة المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط في 4 مواجهات خاضها، بواقع 3 انتصارات وتعادل وحيد.


موعد مباراة الكويت وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026


من المقرر أن يكون موعد مباراة الكويت وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024 في تصفيات كأس العالم 2026، تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت الكويت ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026


وتنقل مباراة الكويت ضد كوريا الجنوبية مباشرة، عبر قناتي beIN Sports HD 1، وقناة الكأس 7.

تشكيل الكويت المتوقع ضد كوريا الجنوبية


حراسة المرمى: سيد عبد الغفور.
خط الدفاع: مشاري الغنام - خالد إبراهيم - فهد الهاجري - راشد الدوسري.
خط الوسط: معاذ العنزي - رضا أبو جبارة - أحمد الظفيري - يوسف ماجد.
خط الهجوم: سلمان العوضي - يوسف ناصر.

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