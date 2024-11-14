تعادل بطعم الفوز لمنتخب السعودية أمام أستراليا بتصفيات آسيا (فيديو)

السعودية وأستراليا، تعادلمنتخب السعودية (0 - 0) أمام أستراليا في المبارة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب أستراليا ولكنه ألغى قراره بعد اللجوء لتقنية الفيديو واحتسبها خطأ على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 14.

وتألق سعود عبد الحميد في الدقيقة 83 من عمر المباراة بإنقاذ الأخضر من هدف محقق للمنتخب الأسترالي بعد انفراد مدافعه بمرمى الكسار.

وألغى الحكم هدفا قاتلا لمنتخب السعودية في الدقيقة 93 بداعي تسلل علي البليهي.

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الحكم يقرر الغاء الهدف بداعي التسلل على البليهي!



رأيكم؟#السعوديه_استراليا pic.twitter.com/MsjmF6eI5s — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_li5) November 14, 2024

تشكيل السعودية أمام أستراليا

تشكيل أستراليا أمام السعودية

وبهذا التعادل تتقاسم السعودية واستراليا المركز الثاني في مجموعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 6 نقاط ولكن تتفوق أستراليا بفارق الأهداف.

وتواجه المنتخبان في 8 مناسبات من قبل، فاز المنتخب الأسترالي 4 مرات، بينما فاز الأخضر في مباراة وحيدة، وحسم التعادل 3 مواجهات بينهما.

رينارد عاد إلى منصبه لخلافة مانشيني الذي أمضى قرابة 14 شهرا لم يحقق فيها نجاحات تذكر، ليصل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق مشترك ينهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين رغم العقد الطويل للمدرب الإيطالي، وتبدو الآمال كبيرة على رينارد الذي ترك منصبه سابقًا ليتولى قيادة منتخب فرنسا للسيدات في المونديال.

وشهدت قائمة الأخضر السعودي بعد عودة رينارد غربلة كبيرة، إذ غاب 13 لاعبًا كانوا موجودين في آخر قوائم المدرب مانشيني، في وقت أعاد فيه المدرب الفرنسي الكثير من الأسماء التي تمتلك خبرة كبيرة، يتقدمها القائد سلمان الفرج، إلا أن الأخير تعرض لإصابة في الركبة قبل يوم من لقاء أستراليا.

ويمثل غياب سالم الدوسري ضربة قوية للأخضر كونه اللاعب الأبرز في الصفوف وعلى صعيد خاص عنصرا فاعلًا في مواجهات الأخضر أمام أستراليا، فهو الهداف التاريخي للأخضر في مواجهات المنتخبين.