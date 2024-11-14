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تشكيل منتخب مصر للناشئين 2008 أمام الجزائر بدورة شمال أفريقيا

منتخب مصر للناشئين،
منتخب مصر للناشئين، فيتو

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس تشكيل الفريق لمواجهة الجزائر في الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا.

تشكيل منتخب الناشئين أمام الجزائر

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام الجزائر بتشكيل يضم كل من: 

عمر عبد العزيز حراسة المرمى 1
نور أشرف مدافع 3 
حمزة الدجوي مدافع 4 
أدهم فريد ظهير أيمن 6 
آدم محمد ظهير أيسر 12 
عمر العدوي خط وسط 13 
محمد البنداري خط وسط 15 
محمد حمد صانع ألعاب 8 
بلال عطية 10 جناح أيمن 
محمد أنس جناح أيسر 14 
حمزة عبدالكريم 9

لا بديل عن الفوز أمام منتخب مصر

مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008 المصري اليوم أمام نظيره الجزائري لا تقبل القسمة على اثنين، وبات الفراعنة الصغار مطالبين بتحقيق الفوز، إذا كان يريد الحفاظ على أماله في خطف بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا، خاصة بعد الخسارة المهنية أمام المغرب في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف 

 

الكومي يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين

وحرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني من أجل مطالبتهم بنسيان مباراة المغرب الأخيرة التي خسرها المنتخب، والتفكير في المباريات المقبلة.

وعقد الجهاز الفني اجتماعا مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، من أجل تحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم من جهد في اللقاءات المتبقية بالتصفيات.

الكاس يصحح أخطاء مباراة المغرب

عقد أحمد الكاس محاضر فنية للاعبين أمس الأربعاء، من أجل علاج الأخطاء التي ظهرت في لقاء المغرب، تجنبا لتكرارها في اللقاءات المقبلة.

ويتبقى ثلاث مباريات للمنتخب المصري أمام الجزائر وتونس وليبيا، على أن يتحدد بعدها المنتخب الذي يتأهل لأمم إفريقيا.

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