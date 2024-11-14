طريقة عمل السحلب في البيت، مشروب الشتاء الرسمي

طريقة عمل السحلب، من المشروبات الشتوية التي يمكنك تحضيرها في البيت، بدلًا من شراء بودرة السحلب الجاهزة.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل السحلب باللبن في البيت، زي الكافيهات، بكل سهولة، وبكل تفاصيله.

لتصنعي لأفراد أسرتك ألذ كوب من السحلب الساخن، بنفسك، للتوفير في الميزانية من جهة، ولتحافظي أيضا على صحتهم، وحتى لا يفضلون تناوله في الكافيهات.



مكونات بودرة السحلب:

نصف كوب من حليب بودرة

نصف كوب من الأرز مطحون ناعم جدا

كوب من سكر البودرة

كوب من جوز الهند

4 ملاعق كبيرة من النشا

نصف كوب من السمسم

ملعقة من الفانيليا

(تمزج المكونات السابقة، وتحفظ في برطمان لحين الاستخدام).

لعمل 4 أكواب من مشروب السحلب:



4 أكواب من الحليب

سكر حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من بودرة السحلب

فص مستكة مطحون مع ملعقة سكر

للتزيين:

قرفة ناعمة

جوز هند

مكسرات أو سوداني حسب الرغبة

خطوات عمل السحلب باللبن:



ويوضع الحليب في وعاء على النار، وقبل أن يسخن نضيف ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب (التي قمنا بإعدادها)، إلى السكر مع المستكة المطحونة ونحركهم جيدا" حتى لا تتكتل معنا بودرة السحلب في الحليب.

ثم ببطء شديد نبدأ بسكب السكر المخلوط بالسحلب والمستكة مع التحريك المستمر على النار، حتى يبدأ بالكثافة معنا الحليب على النار، وبعد الانتهاء من طهيه على النار، نسكبه في فناجين التقديم.

نرش الوجه بالقرفة الناعمة وجوز الهند والمكسرات أو السودانى المحمص، كلها إضافات اختيارية، حسب ذوق ورغبة كل فرد من أفراد الأسرة.

ويقدم ساخن وبألف هنا.

أهم فوائد السحلب لصحة أسرتك



طريقة عمل السحلب

ويتمتع مشروب السحلب بالعديد من الفوائد الصحية، والتي تستعرضها الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية في السطور التالية.



1. تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي السحلب على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم. يساعد استهلاك السحلب في تهدئة اضطرابات المعدة والتخلص من الإمساك، حيث تعمل الألياف على تسهيل عملية الإخراج وتجنب المشاكل المرتبطة بالجهاز الهضمي. كما يُستخدم السحلب في بعض الثقافات كعلاج تقليدي لالتهابات القولون وتهيج الأمعاء، وذلك بفضل تأثيره المهدئ على الجهاز الهضمي.



2. تعزيز صحة العظام: بما أن السحلب يُحضّر عادةً مع الحليب، فهو يعتبر مصدرًا غنيًا بالكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان. يساعد استهلاك السحلب بانتظام على تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام، خاصةً لدى كبار السن والنساء، الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة. فالكالسيوم ضروري للحفاظ على كثافة العظام والوقاية من ضعفها مع التقدم في العمر.

3. دعم الجهاز المناعي: يُعتبر السحلب مصدرًا جيدًا لبعض الفيتامينات والمعادن التي تسهم في تعزيز الجهاز المناعي، مثل فيتامين C وفيتامين B، حيث إن هذه الفيتامينات تساعد في تقوية الجسم ضد الأمراض والعدوى. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض أنواع السحلب على مضادات أكسدة طبيعية، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف، مما يسهم في تقليل فرص الإصابة بالأمراض.

4. توفير الطاقة اللازمة للجسم: بفضل احتوائه على السكريات والكربوهيدرات الطبيعية، يُعتبر السحلب مشروبًا مثاليًا لتزويد الجسم بالطاقة والدفء، مما يجعله اختيارًا شائعًا في فصل الشتاء، حيث يعطي الجسم الطاقة اللازمة لمقاومة البرد. كما أن إضافة المكسرات والسكر إلى السحلب يزيد من قيمته الغذائية ويجعله مشروبًا مشبعًا يُعطي إحساسًا بالامتلاء لفترة أطول.

5. تحسين المزاج وتخفيف التوتر: يحتوي السحلب على مواد طبيعية تساعد في تحسين المزاج وتخفيف التوتر، حيث يساعد تناول السحلب في تحفيز إنتاج الهرمونات المسؤولة عن السعادة والراحة النفسية مثل السيروتونين. كذلك، يعمل السحلب كمشروب دافئ يساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لتناوله في المساء قبل النوم لتحسين جودة النوم.

6. تعزيز صحة الجلد: تناول السحلب بانتظام يمكن أن يسهم في تحسين صحة الجلد، حيث يساعد على ترطيب البشرة بفضل مكوناته التي تحتوي على الأحماض الأمينية والفيتامينات الضرورية لصحة الجلد. ويساهم السحلب أيضًا في تقليل جفاف الجلد، وهو مشكلة شائعة خاصةً في فصل الشتاء، حيث يُعتبر وسيلة فعالة لترطيب الجسم من الداخل، وبالتالي يساعد في الحفاظ على مظهر الجلد الناعم والمتألق.

7. لصحة القلب: من الفوائد المهمة الأخرى للسحلب أنه يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب، حيث يحتوي على الألياف وبعض العناصر الغذائية التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. كما أن إضافة المكسرات، مثل اللوز وعين الجمل، إلى السحلب تزيد من فوائده لصحة القلب، حيث تحتوي المكسرات على الدهون الصحية التي تعمل على تحسين مستوى الكوليسترول وتعزز صحة القلب بشكل عام.

8. دعم صحة الجهاز التنفسي: شرب السحلب الدافئ يمكنه أن يساعد في تهدئة الحلق وتخفيف التهابات الجهاز التنفسي. يمكن أن يكون السحلب خيارًا طبيعيًا لتخفيف الأعراض المرتبطة بالبرد والانفلونزا، مما يجعله مشروبًا مفضلًا في الأوقات التي يزيد فيها التعرض لنزلات البرد.