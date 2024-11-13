إنقاذ حياة مريض اخترقت قطعة حديدية قدمه اليسرى بالشرقية
استقبلت المستشفى المركزى بالحسينية بمحافظة الشرقية مريضا يعاني من اختراق قطعة حديدية للقدم اليسرى وتم عمل الفحوصات اللازمة للمريض وإجراء التحاليل المختلفة.
الفريق الطبي للعمليات
وقام الدكتور عادل عبداللطيف استشاري الجراحة العامة بالمستشفى المركزى بالحسينية والدكتور محمد برعي أخصائي التخدير ورئيس قسم العمليات، وسومية علي من الفريق الطبي بالعمليات والفريق المعاون
المريض بحالة جيدة ويتلقى العلاج
وعلى الفور بعد انتهاء الفحوصات تم إجراء جراحة عاجلة له تحت إشراف الدكتور محمد الرمادى مدير عام المستشفى والمريض الآن بحالة جيدة وموجود بالقسم الداخلي يتلقي العلاج فيما قدم مدير المستشفى الشكر لفريق العمل على الجهد المبذول وإنقاذ حياة المريض.
تعليمات الدكتوروكيل الوزارة
بناء على تعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى بالمستشفى،وضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
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