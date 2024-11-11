محافظ الشرقية: يلتقي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن إعداد المخططات الإستراتيجية وتحديث الأحوزة العمرانية للمدن تساهم في رسم ملامح توسعات الحيز العمراني وشمول مناطق متعددة كانت محرومة من المرافق والخدمات بمحافظة الشرقية

استيعاب اكبر قدر من المبانى

وكذلك استيعاب أكبر قدر ممكن من المباني وتوفيق أوضاع ساكنيها والحد من العشوائية ومواجهة التعديات ودعم محاور التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين جودة حياة المواطنين.

نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور مهندس ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور أحمد حلمي رئيس قطاع التنمية الريفية والمهندس السيد عيد مدير الإقليم الثالث بالإسماعيلية بالهيئة في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة

المرافقون للمحافظ حال اللقاء

بالإضافة الى محمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وفريق العمل بالهيئة العامة للتخطيط العمراني لإستعراض ومناقشة موقف تحديث المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة وتوابعهم.

الموقف التنفيذى للمخططات الاستراتيجية

بدأ الاجتماع باستعراض نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني للموقف التنفيذي للمخططات الإستراتيجية للمدن والقرى بالمحافظة، وكذلك موقف الاستدلال والمواقع المحدثة، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة تضم 17 مركز ومدينة وتم الإنتهاء من تحديث المخططات والأحوزة العمرانية لعدد 13 مركز ومدينة

الانتهاء من مراكز القنايات ونشأة أبو عمر وصان الحجر والحسينية

وجاري الإنتهاء من مراكز ومدن القنايات وصان الحجر والحسينية ومنشأه أبو عمر بالإضافة إلى اعتماد المخططات الإستراتيجية العامة لعدد 502 قرية من إجمالي 509

إعداد خرائط عمرانية محدثة عام 2023

وكذلك اعتماد الحيز العمراني لعدد 2787 عزبة وتابع من إجمالي 3882 وجار العمل بباقي العزب والتوابع، وذلك عقب إعداد خرائط عمرانية (الحصر والاستدلال) محدثة عام 2023 لحصر كافة التجمعات العمرانية بالمحافظة.

وجود تلاحمات بين المجتمعات العمرانية المختلفة

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن تحديث المخططات الإستراتيجية يأتي نتيجة وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر على كامل نطاقات زمامات القرى بالإضافة إلى صدور قانون التصالح مما له من تداعيات على شكل العمران الريفي

توجهات الدولة بمشروعاتها القومية

وخاصة قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح وأصبح وضعها الحالي قانوني والأخذ في الاعتبار توجهات الدولة بمشروعاتها القومية وتأثيراتها على التجمعات العمرانية الريفية (برنامج حياة كريمة، المحاور الجديدة، التجمعات العمرانية الجديدة ).

تدشين المنصة التشاركية

وخلال الإجتماع تم الإعلان عن تدشين المنصة التشاركية لبيان موقف إعتماد المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية بالمحافظة وتسليم إسم المستخدم وكلمة السر للمحافظة حيث تتيح المنصة عرض الموقف الحالي التفاعلي للمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ بها.

الادارة العامة للتخطيط والتنمية

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وتعاونها المثمر والبناء مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والذي أسفر عن تحديث المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية لكافة مراكز ومدن المحافظة وتوابعهم

الحد من التعدى على الأرض الزراعية

وذلك للحد من التعدي على الأرض الزراعية وتعزيز الاتصالية بين التجمعات الريفية واستغلال الميزة الاقتصادية النسبية لها مع محيطها الإقليمي، وكذلك سد العجز والاحتياج المستقبلي من الخدمات.

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