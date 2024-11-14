الخميس 14 نوفمبر 2024
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إقبال كثيف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط (صور)

انطلاق انتخابات اتحاد
انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط، فيتو

انطلقت في رحاب جامعة أسيوط، اليوم الخميس ١٤ من نوفمبر، أول أيام انتخابات الاتحادات الطلابية، بمختلف كليات الجامعة؛ للعام الجامعي 2024/ 2025، والتي شهدت إقبالا جيدا من الطلاب وتواجدا مكثفا للجنسين.

 

 وحث الدكتور أحمد المنشاوي، الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات، في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، مشيرا إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية، تتيح للطلاب فرصة حقيقية؛ للمشاركة في صنع القرار، وإدارة شئونهم الجامعية وتأهيلهم؛ ليكونوا قادة المستقبل من أجل المشاركة في تنمية المجتمع فاعلية. 

تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية

 

ولفت محافظ أسيوط إلي أن الاتحادات الطلابية، تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وتسهم في اكتشاف المواهب، وتنمية الإبداع، وتعزيز روح العمل الجماعي لدى الطلاب، وتنمية قدراتهم، ومهاراتهم، وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة.

 

 

وفي هذا الاطار، قام الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ بتفقد أعمال انتخابات اتحادات الطلاب؛ بعدد من كليات الجامعة، وهي: الهندسة، والصيدلة، والطب البيطري، والتربية الرياضية، والعلوم، والتربية، والحقوق، والتجارة، وذلك بحضور الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والدكتور دويب صابر، المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام رعاية الطلاب المركزية، إلي جانب عمداء، ووكلاء، وأعضاء هيئة التدريس الكليات المختلفة.

إقبال جيد من الطلاب، في العملية الانتخابية للاتحاد

وتابع الدكتور أحمد عبد المولي، خلال جولته؛ أعمال الترشح فى اليوم الأول، والتي شهدت إقبالًا جيدًا من الطلاب، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية؛ تتم وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفق شروط الترشح لعضوية اتحاد الطلاب، موضحًا أن عملية التصويت تبدأ في التاسعة صباحًا، وتنتهي في الساعة الثانية ظهرًا؛ فى مناخ من الانضباط، وذلك لتسهيل عملية التصويت؛ مما ينعكس علي نجاح العملية الانتخابية، والتي تعد أول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب فى حياتهم؛ لاختيار من يمثلهم بنزاهة، وشفافية.

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وفقًا للجدول الزمني المُعتمد من التعليم العالي، لجنة عليا لانطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

جدير بالذكر، إنه من المقرر أن يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 من نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 من نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 من نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 من نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 من نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات، والفرز، وإعلان النتائج يوم 24 من نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 من نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 من نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد، ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 من نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية؛ بانتخاب أمناء اللجان، ومساعديهم، ورئيس، ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 من نوفمبر 2024م.

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