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وفقًا للجدول الزمني المُعتمد من التعليم العالي، لجنة عليا لانطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط تستعد
جامعة أسيوط تستعد لانتخابات اتحاد الطلبة، فيتو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ استعداد الجامعة لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس الموافق 14 من نوفمبر بفتح باب التقدم، والترشح، وتنتهي في 28 من نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان، ومساعديهم، ورئيس، ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وذلك وفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

سير الانتخابات وفقًا للقواعد، والضوابط التي حددتها اللائحة المنظمة لها

وقال الدكتور أحمد المنشاوي: إن الانتخابات ستعقد بالمقرات المخصصة لكل كلية في الجامعة، ويضم كل مقر لجنة سداسية، يرأسها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في كل كلية، فضلا عن وجود عضو هيئة تدريس، وعضو من إدارة الشئون القانونية، وممثل من إدارة رعاية الشباب، وطالبين، مشددًا على سير الانتخابات وفقًا للقواعد، والضوابط التي حددتها اللائحة المنظمة لها، والمتعارف عليها خلال السنوات الماضية، وموجهًا بتذليل العقبات لإجرائها، كأحد أهم الأنشطة الطلابية بالجامعات؛ حيث تعد برلمانًا مصغرًا، يتعلم من خلالها طلاب الجامعة، مبادئ الديمقراطية، ويمارسونها بشكل عملي.

 

 

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالجامعة، والعمل على متابعة الانتخابات؛ بداية من فتح باب التقدم، والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية، وحتى إعلان النتائج.

 واجتمع الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمديري إدارات رعاية الطلاب بكليات الجامعة؛ للتنسيق والإعداد لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، بحضور الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

 

انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أن الاجتماع جاء لإتمام استعدادات الجامعة لانطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية؛ بوصفها خطوة مهمة في تكوين شخصية الطلاب، وتأهيلهم؛ ليكونوا قادة المستقبل، مؤكدًا  حرص إدارة الجامعة على تقديم تجربة لممارسة الديمقراطية تليق بجامعة أسيوط العريقة، من خلال إجراء الانتخابات الطلابية؛ في إطار من الحرية، والشفافية، واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، مشددًا على حظر الدعاية الحزبية، أو الدينية، أو الطائفية، ومنع أي خرق، أو تجاوز للقواعد الجامعية، وعلى عدم التأثير في إرادة الطلاب؛ ليختاروا ممثليهم عن اقتناع حقيقي.

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ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 من نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 من نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 من نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 من نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 من نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات، والفرز وإعلان النتائج يوم 24 من نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 من نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 من نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد، ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 من نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية؛ بانتخاب أمناء اللجان، ومساعديهم، ورئيس، ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 من نوفمبر 2024م.

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