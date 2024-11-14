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محافظات

وكيل الصحة بالبحيرة ومساعد المحافظ يتابعان أعمال القافلة الطبية في أفلاقة

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

تفقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، برفقة الدكتورة رشا مسامير مساعد محافظ البحيرة للشئون الصحية، أعمال القافلة الطبية  بوحدة صحة الأسرة بقرية أفلاقة، والتى تم تنظيمها تحت رعاية محافظة البحيرة  .

القافلة مثل الصيدلية ومعملى الدم والطفيليات والتثقيف الصحي

 تابع  وكيل وزارة الصحة العمل بالعيادات المختلفة التي تشملها القافلة وعددها ( ٦) عيادات هي (  الباطنة  - عيادة الأطفال - النساء - الرمد  - الأسنان - الأنف والأذن )، ومتابعة باقى الأنشطة الأخرى التي تقدمها القافلة مثل الصيدلية ومعملى الدم والطفيليات والتثقيف الصحى،والتقى  بعدد من المرضى المترددين على القافلة واستمع  لشكواهم الطبية واطمأن على صحتهم وسلامتهم.

تلبية كافة احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تعاون كافة الجهات.

 

 

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