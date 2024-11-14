نشء الشرقية يزور أسوان للمشاركة ضمن برنامج وزارة الرياضة اعرف حضارتك

يختتم فوج تنمية النشء بمحافظة الشرقية زيارته لمدينة أسوان ضمن برنامج الرحلات الشتوية لوزارة الشباب والرياضة للنشء بالأقصر وأسوان وذلك تحت شعار اعرف حضارتك، صرح بذلك الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

نشء الشرقية يشاركون فى افواج الرحلات الشتوية

واضاف أنه يشارك نشء مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بأفواج الرحلات الشتوية لمدينتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 10/11 الى 15/11، والمنفذ من خلال وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، إدارة الرحلات والمعسكرات بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إدارة تنمية النشء.

رعاية الدكتور اسرف صبحى

و ينفذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية وتوجيهات جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بإشراف هاله عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب بالشرقية ومتابعة وإشراف الاستاذ اشرف عبد العليم، مدير إدارة الرحلات والمعسكرات بوزارة الشباب والرياضة.

ويتابع الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، بصفة يومية على الطلائع المشاركين بالرحلة والتأكيد على الاستماع لنصائح المشرفين والالتزام بالبرنامج واكد ان تلك الرحلات بهدف تعريف النشء بتاريخ بلادهم

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