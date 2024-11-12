الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البوري يرتفع 15 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

<span style=
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 63 إلى 67 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 60 إلى 62 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 240 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
<span style=
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 120 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 150 إلى 230 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 640 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 15 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
txt

انخفاض البلطي والمكرونة، أسعار الأسماك اليوم الأحد بسوق العبور

txt

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك اسعار السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سوق العبور سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى اسعار الكابوريا موقع فيتو فيتو

مواد متعلقة

السردين بـ 90 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 14 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

البلطي يسجل 80 جنيها، أسعار الأسماك اليوم في البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

انخفاض الطماطم وارتفاع البصل، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

تربطه صلة نسب مع ترامب.. من هو مسعد بولس حلقة الوصل في التسوية بين حزب الله وإسرائيل (فيديوجراف)

ماذا يحدث في أسعار النفط؟، تراجع جديد وخام برنت وصل لـ 71.85 دولار

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

منوعات

المزيد

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads