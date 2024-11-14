استعدادًا لموسم الأمطار، صيانة أعمدة الإنارة في بلبيس

أكد الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية المتابعة مع رؤساء الوحدات المحلية التابعة للمركز بمختلف الأعمال التى تتم بنطاق كل وحدة محلية.

صيانة أعمدة الإنارة بالوحدة المحلية بغيته

قام فريق العمل بالوحدة المحلية غيتة بإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة العامة ورفع النزلات والوصلات من على الأعمدة استعدادا لفصل الشتاء بعزبة التل التابعة لقرية السلام وحدة غيتة.

وقامت الوحدة المحلية العدلية بمتابعة أعمال نظافة طريق البحر العدليه بلبيس، كما تم صيانة أعمدة الإنارة العامة طريق البحر العدلية بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية شبرا النخلة بصيانة للكشافات والأعمدة ومتابعة أعمال النظافة بنطاق الوحدة.

قافلة طبية بقرية سلمنت

كما قامت الوحدة المحلية بأنشاص الرمل بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الوحدة وعمل قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية سلمنت جميع التخصصات منها الباطنة والجراحة والعظام وتنظيم الأسرة والإشاعات والتحاليل والرمد والجلدية ويتوافد العديد من المواطنين.

وقال إنه يواصل حملات الإشغالات في كافة شوارع وطرق مركز ومدينة بلبيس، حيث كلف صباح اليوم إدارة الإشغالات بمجلس مدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق بمركز مدينة بلبيس بحملة رفع الإشغالات المخالفة بمختلف الشوارع بمدينة بلبيس.

وشملت الحملة طريق عبد المنعم رياض وطريق أبو سمران وشارع جمال عبد الناصر وطريق الزقازيق اولاد سيف وقد تم رفع كافة الإشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة متابعة كافة القطاعات والمشروعات التي تتم بنطاق المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية.