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توجيهات لرؤساء الوحدات بمتابعة الخدمات بمركز بلبيس بالشرقية

متابعة رؤساء الوحدات
متابعة رؤساء الوحدات بمختلف الأعمال ببلبيس محافظة الشرقية

 أكد الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية، على رؤساء الوحدات المحلية التابعة للمركز بسرعة القيام بمختلف الأعمال التى تتم بنطاق كل وحدة محلية، حيث قام فريق العمل بالوحدة المحلية بإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة العامة ميدان الطيارة وأبوسمران ومتابعة أعمال النظافه بنطاق الوحدة. 

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إنهاء طلبات المواطنين بأنشاص الرمل 

 وقام فريق العمل بالوحدة المحلية بأنشاص الرمل بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الوحدة المحلية، كما تابع عبدالكريم عمل موظفي المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية لسرعة إنهاء طلبات المواطنين والتى تستهدف تحقيق أقصى معدلات المتابعة.

 

المركز التكنولوجى برئاسة المركز 

 قام اليوم رئيس مركز ومدينة بلبيس أيضا بمتابعة المركز التكنولوجي برئاسة المركز، والتأكد من سرعة إنهاء إجراءات التصاريح وإجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

سرعة إنهاء الإجراءات بالمركز التكنولوجى 

 وتم التأكيد على مدير المركز التكنولوجي وكافة العاملين بسرعه انتهاء الإجراءات وفقا للمواعيد المحددة وحسن التعامل مع الجمهور وتحقيق أقصى رضا للمواطنين، وتم التأكيد أيضا على مدير مركز التكنولوجي بالمتابعة المستمرة فى إنهاء الإجراءات وفقا لجدول الزمنية المحددة والمواعيد المحددة وفقا للقانون.

رئيس بلبيس يتابع موظفي المركز التكنولوجي والنظافة بالشرقية

توجيهات المحافظ 

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات  المهندس حـــــازم الاشمــــونى محافظ الشرقية بضرورة المتابعة اللصيقة والدقيقة  وذلك بالمرور على مراكز التكنولوجيا لتأكد من حسن أداء الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

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قام فريق العمل الوحدة المحلية بغيتة مختلف الاعمال محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس

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