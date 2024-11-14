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يضاعف من خطر الموت، جمال شعبان يحذر من صعوبة أداء تدريب بالقدم

طريقة جديدة للاطمئنان
طريقة جديدة للاطمئنان على القلب والمخ، فيتو

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن طريقة جديدة للاطمئنان على صحة القلب والمخ، مؤكدًا أن هذه الطريقة من الطرق السهلة، التي يمكن للأشخاص العاديين أداؤها بكل سهولة.

طريقة الإطمئنان على القلب والمخ

وأكد الدكتور جمال شعبان أن طريقة الاطمئنان على القلب والمخ لدى الشخص تتمثل في الوقوف لمدة 10 ثوانٍ على قدم واحدة، موضحًا أن عدم قدرة الشخص على الوقوف لهذه الفترة تعنى أنه بحاجة لفحص شامل للقلب والضغط والسكر.

صعوبة الوقوف على قدم واحدة تكشف مشكلة بالقلب، فيتو
صعوبة الوقوف على قدم واحدة تكشف مشكلة بالقلب، فيتو

وكشف الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه بالفيس بوك، عن طريقة جديدة للاطمئنان على القلب والمخ، قائلًا: "عايز تطمئن على صحة قلبك ومخك، تقف علي رجل (قدم) واحدة  لمدة ١٠ ثوان لو نجحت مبروك، لو فشلت في الاحتفاظ باتزانك ووقعت، هتبقي محتاج فحص شامل لقلبك، وضغطك والسكر والكولسترول وتقلل وزنك، وتمارس الرياضة".

وطالب الدكتور جمال شعبان من يعاني من اهتزاز نسبى عند إجراء عملية الوقوف على قدم واحدة وعدم اتزان نوعا ما، بأن يقوموا بمتابعة الضغط وعمل تحليل سكر تراكمي وكولسترول وفيتامين دال.

صعوبة الوقوف على قدم واحدة يضاعف خطر الموت

ويذكر أن دراسة في دورية "المجلة البريطانية للطب الرياضي" قد أكدت على أهمية إجراء تدريب بسيط يكشف سر تعرض الإنسان لخطر الموت، حيث أشارت الدراسة إلى أن انعدام القدرة على الوقوف على قدم واحدة لمدة 10 ثوانٍ، لمن هم في منتصف العمر أو أكثر إشارة تظهر زيادة خطر الموت خلال 10 سنوات بمقدار الضعفين.

طريقة الوقوف على القدم الواحدة تكشف كفاءة القلب والمخ، فيتو
طريقة الوقوف على القدم الواحدة تكشف كفاءة القلب والمخ، فيتو

وأكدت الدراسة أنه من الجيد إضافة الاختبار البسيط للمحافظة على التوازن إلى قائمة التمارين الجسدية، للذين يعيشون في منتصف العمر أو أكبر من ذلك.

وربطت الدراسة بين عدم القدرة على الوقوف على قدم واحدة، وزيادة خطر السقوط وتراجع التدهور المعرفي، كما ربطت الدراسة بشكل كبير بين عدم القدرة على إجراء هذا التمرين وزيادة خطر الموت.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الذين توفوا من بين الذين فشلوا في الاختبار 17.5%، وهي أعلى بكثير ممن تمكنوا من تحقيق توازن لمدة 10 ثوان، حيث كانت النسبة بين هؤلاء 4.5%.

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