وصفه بجابر الخواطر، جمال شعبان يكشف سر وفاة طبيب قلب مشهور بعد عودته من عيادته

كشف الدكتور جمال شعبان عن سر وفاة طبيب القلب المعروف، والذي وصفه بـ"جابر الخواطر"، الدكتور محمود العشري، الذي وافته المنية عند عودته من عيادته، وبعد أن أنهى الكشف على مرضاه.

سر وفاة طبيب قلب مشهور في دمياط

وأكد الدكتور جمال شعبان أن استشاري القلب والباطنة الدكتور محمود العشري، المشهود له بحسن الخلق وجبر الخواطر، توفي بسبب أزمة قلبية مفاجأة داهمته، ولم يتمكن طبيب القلب من علاج قلبه من السكتة القلبية المفاجئة، التي أودت بحياته.

وفاة الدكتور محمود العشري، فيتو

وقال الدكتور جمال شعبان عن وفاة طبيب القلب المشهور بدمياط الدكتور محمود العشري: "خبر مفجع علي دمياط الدكتور محمود العشري فقيد أطباء دمياط جابر الخواطر وحبيب الكل هذا الطبيب طيب القلب توفي فجأة بسكته قلبية بعد عودته من عيادته يا رب تقبله في رحمتك شهيدا"

وعندما سألته إحدي متابعاته قائلة: " كل سبب وفاة عندك يا دكتور سكتة قلبية ليه ميكونش هبوط في الدورة الدموية ضغط سكر اي سبب تاني غير كدة"

فأجابها جمال شعبان قائلًا: "للأسف هو دا السبب"

سر الوفاة المفاجأة لطبيب قلب دمياط

وعلق طبيب التحاليل الدكتور خالد أبو ألفا على سر الوفاة المفاجأة لطبيب القلب، قائلًا: " هل سبب الوفاة الحالة المرضية Wellens syndrom.. انا لسة طالع من العناية من يومين والتشخيص كانت عندى بفضل الله كنت فى المستشفى وقتها فى زيارة مريض وتعرضت للأزمة"، ومتلازمة ويلينز هي حالة مرضية تظهر جليا في نمط من تخطيط كهربائية القلب، والذي عادة ما يمثل تضيقًا خطيرًا في الفرع الأمامي بين البطينين للشريان التاجي الأيسر. غالبًا ما يعاني الأشخاص من ألم في الصدر، ويختفي عند وصولهم إلى المستشفى.

ورد الدكتور جمال شعبان قائلًا: "غالبا"

متلازمة ويلينز، فيتو

وانتابت حالة من الحزن أهالي دمياط لوفاة طبيب القلب الدكتور محمود العشرى مدير مستشفى فارسكور الاسبق، الذي وصفوه بأنه لم يتأخر عن خدمة أهالي دمياط، حيث نعاه أهالي المحافظة، وأيضًا أصدقاءه ومنهم استشاري الأطفال بمستشفى فارسكور الدكتور عبد الرحمن نجاح، فقال: " لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم... انتقل الى رحمة الله تعالي زميلي وصديقي واخي وحبيبي الغالي الدكتور محمود العشري استشاري الامراض الباطنة والقلب بفارسكور ودمياط... اللهم اغفر له وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء ويلهم أهله ويلهمنا الصبر والسلوان."

