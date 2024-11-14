الخميس 14 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية في أسيوط

ضبط تشكيل عصابى بأسيوط
ضبط تشكيل عصابى بأسيوط لتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقاب

 تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

 

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط تكوين (4 أشخاص" لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط)   تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، واتخاذهم من محل إقامتهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 
 

 

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد من المستندات المزورة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة  - عدد من التقارير والروشتات الطبية بدون بيانات – عدد من عقود الإيجار المزورة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى – 4 هاتف محمول).
 

 وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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