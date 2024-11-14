وكيل الرياضة بالشرقية يتفقد مركز شباب كفر عياد ويبحث سبل تطويره

تفقد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الشرقية، مركز شباب كفر عياد التابع لإدارة شباب أبوحماد، وذلك اليوم الخميس فى إطار متابعة سير العمل وانتظامه وبحث سبل تطوير مراكز الشباب.

متابعة الملعب المنجل والمبنى الإدارى

تابع وكيل الوزارة أثناء جولته بمركز الشباب الملعب المنجل، المبنى الإدارى، وغرف الأنشطة، والمكتبة، وجميع ملحقات المركز وتم التنبية بالاهتمام بكافة أعمال الصيانة الدورية للمبنى وأعمدة الإنارة، وترشيد استهلاك الكهرباء طبقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة.

الاستعداد لمواجهة أمطار الشتاء

كما بحث الاستعداد التام لمواجهة الأمطار أو السيول واتخاذ وسائل الأمن والسلامة كافة حفاظا على الأعضاء مع الأخذ في الاعتبار استمرار الإجراءات الاحترازية من التعقيم والتطهير، ونظافة المركز والاستغلال الأمثل لموارد المركز واستخدام الأماكن غير المستغلة، وتشجيع عمليات الطرح الاستثماري لتطوير موارد المركز وتقديم الخدمات كافة للأعضاء بأعلى مستوى من الجودة.

تطوير مركز الشباب ودعمه

وخلال الزيارة بحث عبد العظيم سبل تطوير مركز الشباب كما استمع إلى رؤية أعضاء مجلس الإدارة فى تطوير المركز مؤكدا على دعم مركز الشباب والتعاون مع مجلس إدارة المركز لتطويره من خلال مشروعات الطرح الاستثماري وتسهيل الإجراءات اللازمة لتشجيع المستثمرين من خلال التعاون مع الإدارات المختصة بالمديرية.

رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة الدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب وهاني شحاتة مدير الإدارة الاستراتيجية ومحمد جمعة مدير إدارة شباب أبو حماد.

زيارة مركز شباب كفر عياد

تأتي هذه الزيارة لمركز شباب كفر عياد، فى إطار اهتمام الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية، وضمن سلسلة من الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.