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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان

وزير الخارجية الزعيم
وزير الخارجية الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع نظيره المصرى

 عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا خلال زيارته إلى بيروت اليوم مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق. 

 وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد   استمرار الدعم المصري للبنان حكومة وشعبًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.

وتطرق إلى المساعي المصرية الدؤوبة الرامية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف الحرب على لبنان. 

 

 وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بشكل كامل من جميع الأطراف ودون انتقائية، بما يضمن إنهاء الاعتداءات على السيادة اللبنانية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية.

 وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لمحاولات فرض التهجير والنزوح على سكان مناطق كاملة من لبنان، مضيفًا أن مصر تدرك حجم التبعات الإنسانية للحرب، وخاصة على النازحين من المناطق المعتدى عليها في ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع وجنوب لبنان.

 ونوه إلى أن مصر مستمرة في إمداد لبنان بالمساعدات الإغاثية والإنسانية عبر الجسر الجوي، مبرزًا الشحنة الرابعة من المساعدات التي تم تسليمها اليوم، في تجسيد عملي للالتزام المصري بدعم لبنان على المستوى الإنساني والسياسى.  

وفيما يتعلق بأزمة الشغور الرئاسي، شدد عبد العاطي على ضرورة عدم إقصاء أو تهميش أي مكون لبناني، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على مساعدة الأطراف اللبنانية على تقليل الاستقطاب وتعزيز التكاتف المجتمعي، مؤكدًا  أهمية انتخاب رئيس توافقي للبنان دون إملاءات خارجية.

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور)

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