الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 15 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمحافظة الشرقية

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية. 

إزالة 417 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية في الشرقية

توجيهات الرئيس 

 جاء ذلك  تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

حالات تعدى على الارض الزراعية 

 أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 1575 متر مباني و8 حالات تعد بمساحة 29 فدانا و1 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة

إزالة الإشغالات العشوائية بمدينة الزقازيق في الشرقية

التصدي للبناء العشوائي وبدون ترخيص 

 أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

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محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تنفيذ المرحلة الثانية الموجة 24 لإزالة التعديات الأراضى الزراعية املاك الدولة

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