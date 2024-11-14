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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو ضبط عاطل في الإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إدعاء أحد العناصر الإجرامية بقيام أحد رجال الشرطة بضبط شقيقه "دون وجه حق" بالإسكندرية.

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وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت إدعاء أحد العناصر الإجرامية بقيام أحد رجال الشرطة بالإسكندرية بضبط شقيقه دون وجه حق.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكى صاحب الحساب (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية – سبق اتهامه فى 23 قضية أبرزها "بلطجة، قتل عمد، سرقة، تزوير، مخدرات، سلاح أبيض" ومحكوم عليه فى قضية "ضرب وسلاح أبيض").

 

وكشف الفحص وتبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقتها تتمثل فى تلقى قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية بلاغا  من بعض الأهالى بسماعهم صوت استغاثة فتاة (مقيمة بدائرة القسم)، لقيام أحد الأشخاص باصطحابها كرهًا عنها لعقار مهجور لمحاولة التعدى عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه "شقيق صاحب الحساب" (عاطل، سبق اتهامه فى 9 قضايا أبرزها "ضرب، سرقة، مخدرات، خطف، سلاح أبيض، إتلاف" ومحكوم عليه فى قضية "ضرب، سلاح أبيض") وضبط بحوزته (سلاح أبيض– كمية من مخدر الحشيش - دراجة نارية – مبلغ مالى) وبرفقته الفتاة المذكورة، والتى قررت بأنها حدثت مشادة كلامية بينها وخطيبها تدخل على إثرها (شقيق صاحب الحساب، وآخر) وقاما بإنهاء الخلاف، حيث ادعى شقيق صاحب الحساب بإمكانية اصطحابها لتوصيلها إلى محل إقامتها، إلا أنه قام باستدراجها لمحل الواقعة محاولًا التعدى عليها "تحت تهديد السلاح الأبيض".

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم ضبط الشاكى وبحوزته (سلاح أبيض) لإدعاءاته الكاذبة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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