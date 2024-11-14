الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سيدة و3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بالخليفة

ضبط سيدة و3 عمال
ضبط سيدة و3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بالخليفة، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط سيدة و3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بالخليفة.

 

ضبط 15 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 16 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة


أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (سيدة - 3 عمال - مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالشقة محل سكن الأولى.

التنقيب عن الآثار داخل الشقة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة المشار إليها، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 10 متر -  أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجهزة وزارة الداخلية التنقيب عن الآثار بالخليفة التنقيب عن الاثار

مواد متعلقة

ضبط 15 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 16 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

تحرير 1288 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية بكوبري عباس ومحور صفط اللبن وامتداد شارع رمسيس

محاضر متبادلة، تفاصيل جديدة بشأن حادث اللاعب صلاح محسن بالتجمع الأول

مصدر أمني يكشف حقيقة القبض على اللاعب صلاح محسن

الداخلية: توفير مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "كلنا واحد"

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في النزهة

الأكثر قراءة

السر في التعقيم، خبير اقتصادي يكشف أسباب سحب المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

الجريدة الرسمية تنشر تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة

منوعات

المزيد

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد قطارات سيناء الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads