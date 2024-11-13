الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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وكيل تعليم سوهاج: توفير كافة الإمكانيات لانتظام العملية التعليمية

وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج وممثلى الصحف والإعلام

التقى الدكتور  محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بقاعة الاجتماعات بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بنين عدد من الإعلاميين وممثلى الصحف ووسائل الإعلام بالمحافظة للرد على استفساراتهم حول أبرز القضايا التعليمية التى تخص قطاع التعليم بسوهاج خلال المرحلة الماضية والتعرف على الحلول التي وضعتها المديرية بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج.

الدكتور محمد السيد يؤكد على دعم الوزير  والمحافظ لقطاع التعليم بسوهاج 

أكد الدكتور وكيل الوزارة أن قطاع التعليم بسوهاج يلقى حاليًا كل الدعم من وزير التربية والتعليم واللواء محافظ سوهاج لتطوير المنظومة التعليمية بجميع مدارس المحافظة وتوفير كافة الامكانيات التى تحتاجها مدارس المحافظة لتقديم خدمات تعليمية متميزة لابناؤنا الطلاب والارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة.

وكيل التعليم يشدد على توعية الرائ العام بما يبذل فى قطاع التعليم 

واختتم وكيل وزارة التعليم بالتأكيد على ضرورة دعم قطاع التعليم بسوهاج وتوعية الرأى العام بما يبذله العاملون بقطاع التعليم بالمحافظة لتذليل أى معوقات تؤثر سلبًا على العملية التعليمية بما يصب فى مصلحة أبناءنا التلاميذ والطلاب بجميع المراحل التعليمية.

كما أكد الحاضرون على ضرورة تغليب المصلحة العامة ودعم جهود ودور قطاع التعليم الهام والمؤثر فى تربية وتنشأه جيل قادر علي الحفاظ والنهوض بمكانة مصر ودورها الرائد فى منطقة الشرق الأوسط والعالم وتحقيق أهداف القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة من خلال أبناء الوطن المخلصين متسلحين بالعلم والإيمان والعمل.

 

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