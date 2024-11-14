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مدير تعليم طما بسوهاج يتفقد إجراءات تقليل الكثافة في الفصول وتسليم الكتاب المدرسي

الجيلانى مدير تعليم
الجيلانى مدير تعليم طما اثناء جولتة بالمدارس

قام هاني الجيلاني مدير عام إدارة طما التعليمية في محافظة سوهاج اليوم بجولة تفقدية لمدارس الإدارة حيث زار مدرسة قاو غرب الابتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على  كثافة الفصول ومستوى النظافة والانضباط والكتاب المدرسي.

ضمت جولة مدير الإدارة التعليمية بطما رفقة كلا من محمد خضر رئيس قسم التعليم الإعدادي وهاني يعقوب عضو ادارة المتابعة وعبد الناصر صالح مسئول وحدة دعم المعلمين.

مدير تعليم طما خلال جولته اطمأن على كثافة الفصول وتطبيق القرارات الوزارية 

وخلال جولته تفقد الجيلاني الفصول الدراسية واطمأن خلالها على تطبيق القرارات والتعليمات الوزارية بتقليل كثافة الفصول الدراسية وتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب وإعلان القوائم الخاصة بالطلاب والجدول الأسبوعي بكل فصل دراسي داخل كل مدرسة.

الجيلاني يشدد على نظافة الفصول 

وشدد مدير تعليم طما خلال زيارته على مستوى النظافة العامة داخل المدرسة وجاهزية وسائل الأمن والسلامة وكفاءة الأثاث والمقاعد.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وبتوجيهات من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والأستاذ سليمان بخيت وكيل المديرية للانضباط المدرسي ومتابعة سير العملية التعليمية.

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